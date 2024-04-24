В Харькове раздавались взрывы — есть пострадавшие в результате воздушной атаки врага

Разрушенное обстрелом здание. Иллюстративное фото: Telegram Олега Синегубова

В Харькове в результате российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 24 апреля.

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Шевченковская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

24 апреля около 00:30 российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову. Было зафиксировано попадание двух ракет по территории жилого комплекса.

Повреждения получили три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения. Пострадали шесть мирных жителей.

"У трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс", — сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, противник атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Работник прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадавший от обстрела дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи осматривают разрушенное кафе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по городу бьют оккупанты.

Также мы сообщали о том, что ночью 24 апреля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.