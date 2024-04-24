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В Харькове раздавались взрывы — есть пострадавшие в результате воздушной атаки врага

24 апреля 2024 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове раздавались взрывы — есть пострадавшие в результате воздушной атаки врага
Разрушенное обстрелом здание. Иллюстративное фото: Telegram Олега Синегубова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове в результате российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 24 апреля.

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Обстрел Харькова. Фото: скриншот

Враг обстреливает Харьков

Шевченковская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

24 апреля около 00:30 российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову. Было зафиксировано попадание двух ракет по территории жилого комплекса.

Повреждения получили три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения. Пострадали шесть мирных жителей.

"У трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс", — сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, противник атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

прокуратура
Работник прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура
прокуратура Харькова
Пострадавший от обстрела дом. Фото: Харьковская областная прокуратура
прокуратура
Следователи осматривают разрушенное кафе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по городу бьют оккупанты.

Также мы сообщали о том, что ночью 24 апреля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

война
Харьков
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Украина
обстрелы

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