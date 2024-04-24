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В Харкові лунали вибухи — є постраждалі внаслідок повітряної атаки ворога

24 квітня 2024 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові лунали вибухи — є постраждалі внаслідок повітряної атаки ворога
Зруйнована обстрілом будівля. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові внаслідок російської повітряної атаки постраждали шість мирних жителів. Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, офісні приміщення, кафе та 33 автомобілі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, 24 квітня.

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Ворог обстрілює Харків

Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

24 квітня близько 00:30 російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. Було зафіксовано влучання двох ракет по території житлового комплексу. 

Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватні автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Постраждали шість мирних мешканців. 

"У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес", — повідомили у прокуратурі. 

За попередніми даними, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

прокуратура
Працівник прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура 
прокуратура Харкова
Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура
прокуратура
Слідчі оглядають зруйноване кафе. Фото: Харківська обласна прокуратура 

Нагадаємо, уночі 24 квітня в Харкові пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту б'ють окупанти.

Також ми повідомляли про те, що вночі 24 квітня в декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли

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