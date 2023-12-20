В Харькове, несмотря на войну, увеличивается количество предпринимателей

Предприниматель производит подсчеты. Фото иллюстративное: Минфин

В Харькове увеличилось количество предпринимателей на две тысячи по сравнению с довоенным периодом. Открывают бизнес жители Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также деоккупированных территорий.

Об этом рассказал Игорь Терехов сообщил в интервью немецкому изданию "Deutsche Welle", передает Харьковский городской совет.

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В Харькове увеличилось количество предпринимателей

По словам Терехова, власти города делают все возможное, чтобы создать комфортные условия для предпринимателей и привлечь инвестиции для бизнеса.

"Мы делаем все возможное для предпринимателей, пострадавших во время войны, в частности, по уплате земельного налога. У нас есть четкий план действий, который поможет вернуть их в Харьков, привлечь инвестиции для бизнеса и пригласить новых предпринимателей работать в нашем городе", — рассказал Игорь Терехов.

Несмотря на полномасштабную войну, в Харькове увеличилось количество предпринимателей на две тысячи. В город приезжают жители других регионов, чтобы открыть свой бизнес.

Напомним, в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

Также мы писали, что в 2023 году в Одесской области более половины новых зарегистрированных предпринимателей составляют женщины. По состоянию на середину ноября этот показатель составляет 56,98%.