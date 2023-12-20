В Харкові попри війну збільшується кількість підприємців

Підприємець проводить підрахунки. Фото ілюстративне: Мінфін

У Харкові збільшилася кількість підприємців на дві тисячі порівняно з довоєнним періодом. Відкривають бізнес мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також деокупованих територій.

Про це розповів Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю німецькому виданню "Deutsche Welle", передає Харківська міська рада.

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У Харкові збільшилась кількість підприємців

За словами Терехова, влада міста робить усе можливе, щоб створити комфортні умови для підприєців та залучити інвестиції для бізнесу.

"Ми робимо все можливе для підприємців, які постраждали під час війни, зокрема, щодо сплати земельного податку. У нас є чіткий план дій, який допоможе повернути їх до Харкова, залучити інвестиції для бізнесу та запросити нових підприємців працювати в нашому місті", — розповів Ігор Терехов.

Попри повномасштабну війну, у Харкові збільшилася кількість підприємців на дві тисячі. До міста приїжджають мешканці інших регіонів, щоб відкрити власний бізнес.

Нагадаємо, в 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Також ми писали, що у 2023 році в Одеській області понад половину нових зареєстрованих підприємців становлять жінки. Станом на середину листопада цей показник становить 56,98%.