Взрыв в Харькове 30 октября — что известно

В Харькове прогремели взрывы
В Харькове в среду, 30 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Харькове 30 октября
В 18:29 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 22:11 в ПС сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 22:44 в Харькове раздались взрывы. В некоторых районах Харькова исчезла электроэнергия.
В 22:51 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что профильные службы выехали на обследование места прилета УАБа.
Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения. Также взрывы раздавались в Херсоне.
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