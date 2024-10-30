Взрыв в Харькове 30 октября — что известно

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

В Харькове в среду, 30 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Харькове 30 октября

В 18:29 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 22:11 в ПС сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 22:44 в Харькове раздались взрывы. В некоторых районах Харькова исчезла электроэнергия.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

В 22:51 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что профильные службы выехали на обследование места прилета УАБа.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения. Также взрывы раздавались в Херсоне.