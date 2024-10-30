Вибух в Харкові 30 жовтня — що відомо

В Харкові прогриміли вибухи
В Харкові в середу, 30 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух в Харкові 30 жовтня
О 18:29 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 22:11 в ПС повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:44 в Харкові пролунали вибухи. В деяких районах Харкова зникла електроенергія.
О 22:51 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.
Раніше в Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Тоді була загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також вибухи лунали у Херсоні.
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