Вибух в Харкові 30 жовтня — що відомо

Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

В Харкові в середу, 30 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Харкові 30 жовтня

О 18:29 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 22:11 в ПС повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:44 в Харкові пролунали вибухи. В деяких районах Харкова зникла електроенергія.

Допис про вибухи. Фото: скриншот

О 22:51 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Раніше в Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Тоді була загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також вибухи лунали у Херсоні.