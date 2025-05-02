В Харькове прогремели взрывы 2 мая - что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы
В пятницу, 2 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские дроны атаковали город.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Что известно об обстреле Харькова
Терехов написал, что Харьков под атакой вражеских БПЛА.
"В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны — на Харьков еще идут "Шахеды"! " — добавил городской голова.
До этого глава ОГА Олег Синегубов предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Харькову.
"Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах и сохраняйте спокойствие", — написал он.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Украину дронами и ракетами "Искандер-М".
В результате обстрела пострадала Одесса. Захватчики убили двух человек и ранили еще 15.
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