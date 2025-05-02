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В Харькове прогремели мощные взрывы

2 мая 2025 21:35
Анастасия Писаненко - редактор
В Харькове прогремели взрывы 2 мая - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 2 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские дроны атаковали город.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Харькова

Терехов написал, что Харьков под атакой вражеских БПЛА.

"В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны — на Харьков еще идут "Шахеды"! " — добавил городской голова.

До этого глава ОГА Олег Синегубов предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Харькову.

В Харькове прогремели мощные взрывы - фото 2
Пост Синегубова. Фото: скриншот

"Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах и сохраняйте спокойствие", — написал он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Украину дронами и ракетами "Искандер-М".

В результате обстрела пострадала Одесса. Захватчики убили двух человек и ранили еще 15.

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