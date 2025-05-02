У Харкові пролунали вибухи 2 травня - що відомо

В Харкові пролунали потужні вибухи
У п'ятницю, 2 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські дрони атакували місто.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Що відомо про обстріл Харкова
Терехов написав, що Харків під атакою ворожих БПЛА.
"У місті пролунав вибух. Будьте обережні — на Харків ще йдуть "Шахеди"!" — додав міський голова.
До цього голова ОВА Олег Синєгубов попереджав про загрозу ударних безпілотників по Харкову.
"Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях та зберігайте спокій", — написав він.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну дронами та ракетами "Іскандер-М".
Внаслідок обстрілу постраждала Одеса. Загарбники вбили двох людей та поранили ще 15.
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