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В Харкові пролунали потужні вибухи

2 травня 2025 21:35
Анастасія Писаненко - редактор
У Харкові пролунали вибухи 2 травня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 2 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські дрони атакували місто.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова

Терехов написав, що Харків під атакою ворожих БПЛА. 

"У місті пролунав вибух. Будьте обережні — на Харків ще йдуть "Шахеди"!" — додав міський голова.

До цього голова ОВА Олег Синєгубов попереджав про загрозу ударних безпілотників по Харкову.

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Пост Синєгубова. Фото: скриншот

"Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях та зберігайте спокій", — написав він.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 1 травня атакували Україну дронами та ракетами "Іскандер-М".

Внаслідок обстрілу постраждала Одеса. Загарбники вбили двох людей та поранили ще 15.

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