В Харькове раздался взрыв — город под обстрелом
6 мая 2024 16:49
Батарея ЗРК С-300 запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ
В Харькове в понедельник, 6 мая, раздались взрывы. Город находится под ракетным обстрелом.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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По информации от ВС ВСУ, незадолго до взрывов появилась информация о применении ракет с восточного направления.
Взрывы также подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Напомним, ранее в Сумах ночью в понедельник, 6 мая, прогремели взрывы из-за налета на город беспилотников Shahed-136.
Кошмарили российские ракеты и Днепр: сегодня днем в городе раздался мощный взрыв.
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