В Харькове раздался взрыв — город под обстрелом

Батарея ЗРК С-300 запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харькове в понедельник, 6 мая, раздались взрывы. Город находится под ракетным обстрелом.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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Источник: Telegram

По информации от ВС ВСУ, незадолго до взрывов появилась информация о применении ракет с восточного направления.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Взрывы также подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее в Сумах ночью в понедельник, 6 мая, прогремели взрывы из-за налета на город беспилотников Shahed-136.

Кошмарили российские ракеты и Днепр: сегодня днем в городе раздался мощный взрыв.