У Харкові пролунав вибух — місто під обстрілом
6 травня 2024 16:49
Батарея ЗРК С-300 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ
У Харкові в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи. Місто перебуває під ракетним обстрілом.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
Читайте також:
У Харкові лунають вибухи
За інформацією від ПС ЗСУ, незадовго до вибухів з'явилася інформація про застосування ракет зі східного напрямку.
Вибухи також підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, раніше в Сумах уночі в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи через наліт на місто безпілотників Shahed-136.
Кошмарили російські ракети й Дніпро: сьогодні вдень в місті пролунав потужний вибух.
Читайте Новини.LIVE!