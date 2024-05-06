У Харкові пролунав вибух — місто під обстрілом

Батарея ЗРК С-300 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Харкові в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи. Місто перебуває під ракетним обстрілом.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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Джерело: Telegram

За інформацією від ПС ЗСУ, незадовго до вибухів з'явилася інформація про застосування ракет зі східного напрямку.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Вибухи також підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше в Сумах уночі в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи через наліт на місто безпілотників Shahed-136.

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