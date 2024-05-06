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У Харкові пролунав вибух — місто під обстрілом

6 травня 2024 16:49
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Ілля Рябінін
редактор
У Харкові пролунав вибух — місто під обстрілом
Батарея ЗРК С-300 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи. Місто перебуває під ракетним обстрілом.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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Джерело: Telegram

За інформацією від ПС ЗСУ, незадовго до вибухів з'явилася інформація про застосування ракет зі східного напрямку.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Вибухи також підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.  

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше в Сумах уночі в понеділок, 6 травня, пролунали вибухи через наліт на місто безпілотників Shahed-136.

Кошмарили російські ракети й Дніпро: сьогодні вдень в місті пролунав потужний вибух. 

Харків
вибух
Україна
обстріли
ракета
війна в Україні

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