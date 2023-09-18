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В Харькове определились с расписанием школьных каникул на осень и зиму

18 сентября 2023 16:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове определились с расписанием школьных каникул на осень и зиму
Харьковские школьники в классе метрополитена. Фото: Харьковский горсовет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове предварительно определили даты школьных каникул. Учащиеся будут отдыхать от учебы осенью и зимой.

Об этом сообщили в издании "Комментарии. Харьков".

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Осенние и зимние каникулы в школах Харькова

В департаменте образования Харьковского горсовета уточнили, что осенние каникулы в школах города намечены на последний месяц октября. А зимние стартуют в последние дни этого года.

Осенние каникулы стартуют 23 октября и завершатся 29 октября. Зимой дети уйдут на отдых 30 декабря 2023 и вернутся на обучение 14 января 2024 года.

В департаменте науки и образования Харьковской ОВА пока не согласовали даты каникул для школьников Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что в Украине школы десяти областей получат ноутбуки для детей, которые будут учиться дистанционно. Однако гаджеты предоставят только некоторым школьникам.

Напомним, Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Да, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.

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