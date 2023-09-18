В Харкові визначилися з розкладом шкільних канікул на осінь та зиму

Харківські школярі у класі метрополітену. Фото: Харківська міськрада

У Харкові попередньо визначили дати шкільних канікул. Учні відпочиватимуть від навчання восени і взимку.

Про це повідомили у виданні "Коментарі. Харків".

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Осінні та зимові канікули у школах Харкова

У департаменті освіти Харківської міськради уточнили, що осінні канікули у школах міста запланували на останній місяць жовтня. А зимові стартують в останні дні цього року.

Осінні канікули стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня. Взимку діти підуть на відпочинок 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року.

Натомість у департаменті науки і освіти Харківської ОВА поки не погодили дати канікул для школярів Харківської області.

Раніше ми повідомляли, в Україні школи десяти областей отримають ноутбуки для дітей, які навчатимуться дистанційно. Проте гаджети нададуть лише деяким школярам.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.