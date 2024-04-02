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В Харькове завершили обустройство подземной школы — Терехов рассказал детали

2 апреля 2024 23:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове завершили обустройство подземной школы — Терехов рассказал детали
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: gwaramedia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове завершили строительство новой подземной школы. По словам мэра города, она обеспечит безопасность и качественное образование для детей.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 2 апреля.

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"Моя первая публикация посвящена замечательному проекту – подземной школе. Это огромный шаг вперед в обеспечении безопасности и качества образования наших детей", — заявил Терехов.

Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов

Он выразил благодарность каждому из международных партнеров, строительных компаний и образовательных работников, внесших свой вклад в этот проект.

Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов

Терехов заявил, что проект не только демонстрирует стремление к инновациям и гибкости в реагировании на современные вызовы, но и обеспечивает безопасность и качество образования для детей.

Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов
Подземная школа в Харькове. Фото: Игорь Терехов

Напомним, что в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, где это будет разрешать безопасность.

Ранее мы писали, что, по словам народной депутатки Украины от фракции "Слуга Народа" Юлии Гришиной, в Украине будут закрывать школы, в которых учится недостаточное количество детей.

Харьков
Украина
Харьковская область
Игорь Терехов
школа

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