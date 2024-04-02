В Харкові завершили облаштування підземної школи — Терехов розповів деталі

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: gwaramedia.com

В Харкові завершили будівництво нової підземної школи. За словами мера міста, вона забезпечить безпеку та якісну освіту для дітей.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Підземна школа у Харкові

"Моя перша публікація присвячена чудовому проєкту – підземній школі. Це величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей", — заявив Терехов.

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Він висловив вдячність кожному з міжнародних партнерів, будівельних компаній та освітніх працівників, які зробили свій внесок у цей проєкт.

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Терехов заявив, що проєкт не тільки демонструє прагнення до інновацій та гнучкості в реагуванні на сучасні виклики, але й гарантує безпеку та якість освіти для дітей.

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Підземна школа у Харкові. Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, що в Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де це дозволятиме безпекова ситуація.

Раніше ми писали, що за словами народної депутатки України від фракції "Слуга Народу" Юлії Гришиної, в Україні закриватимуть школи, у яких навчається недостатня кількість дітей.