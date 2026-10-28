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Главная Харьков В Харьковщине два дня не будет газа: адреса отключений

В Харьковщине два дня не будет газа: адреса отключений

Ua ru
28 октября 2026 13:21
Когда отключат газ в селах Харьковской области и когда его восстановят Харьковский филиал "Газмережи"
Специалисты проводят ремонт сетей. Фото: Харьковский филиал "Газмережи"

В Харьковской области временно приостановят подачу газа в нескольких населенных пунктах в связи с плановыми работами. Ограничения коснутся села Новоивановское, а также Флоринки и Родичей. Возобновить газоснабжение планируют в разное время, поэтому жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Где отключат газ

В селе Новоивановское Коломацкой общины газоснабжение приостановят 28 октября в 08:00. Возобновить подачу газа планируют в тот же день, ориентировочно после 14:00.

В Малоданиловской общине ограничения введут 29 октября с 08:00. Они коснутся села Флоринка и села Родычи, в частности микрорайона Юнона. Согласно плану, газоснабжение там возобновят с 09:00 30 октября.

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Что нужно сделать жителям

Перед началом работ жителям необходимо самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ следует впустить представителей Харьковского филиала "Газмережи" в дома, чтобы они могли безопасно возобновить подачу газа.

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В компании также напомнили, что все её сотрудники имеют документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу.

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Тариф на газ

Отметим, что клиенты группы компаний "Нафтогаз Украины" будут оплачивать газ по старой цене, а именно 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Соответственно, 10 м³ газа будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входит в эту сумму и взимается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

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Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьковская область газоснабжение газ Новости Харькова отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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