Фахівці ремонтують мережі. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У Харківській області тимчасово припинять розподіл газу в кількох населених пунктах через планові роботи. Обмеження торкнуться села Новоіванівське, а також Флорінки та Родичів. Відновлювати газопостачання планують у різний час, тому жителям варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Де вимкнуть газ

У селі Новоіванівське Коломацької громади газопостачання призупинять 28 жовтня о 08:00. Відновити розподіл газу планують того ж дня, орієнтовно після 14:00.

У Малоданилівській громаді обмеження запровадять 29 жовтня з 08:00. Вони стосуватимуться села Флорінка та села Родичі, зокрема мікрорайону Юнона. За планом, газопостачання там відновлюватимуть із 09:00 30 жовтня.

Що потрібно зробити жителям

Перед початком робіт мешканцям необхідно самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт слід допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель, щоб вони могли безпечно відновити подачу газу.

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У компанії також нагадали, що всі її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії.

Тариф на газ

Зазначимо, клієнти групи компаній "Нафтогаз України" оплачуватимуть газ за старою ціною, а саме 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Відповідно, 10 м³ газу коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входить у цю суму і стягується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.