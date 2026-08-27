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Главная Харьков В Харьковщине курсант не вернулся на службу и напал на подростка

В Харьковщине курсант не вернулся на службу и напал на подростка

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 14:53
Курсант из Харьковской области будут судить за нападение на 14-летнюю
Задержанный курсант. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 18-летний курсант военной академии больше месяца не возвращался в часть после лечения. Впоследствии в Люботине он напал на 14-летнюю знакомую и унес ее iPhone. Девушка упала в обморок после нападения. Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Побег из части

Курсант находился на стационарном лечении с 7 по 20 мая. После выписки он должен прибыть в свое подразделение, однако этого не сделал. По данным следствия, до 7 июля юноша оставался вне места службы и не исполнял обязанности военнослужащего.

Нападение на девушку

Утром 7 июля в Люботине курсант заметил 14-летнюю знакомую. Как установило следствие, он решил отобрать у нее мобильный телефон. Юноша пошел за девушкой, подошел со спины и схватил ее за шею. Из-за сильного сжатия потерпевшая потеряла сознание. Нападающий воспользовался этим, достал из заднего кармана ее шорт iPhone и скрылся. Когда девушка пришла в себя, она рассказала о нападении матери. Женщина обратилась в полицию. В тот же день стражи порядка задержали курсанта.

Что угрожает

Досудебное расследование уже было завершено. Прокурор утвердил обвинительный акт в отношении 18-летнего юноши. Ему инкриминируют неявку вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения и разбой, также совершенный в условиях военного положения – по ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса.

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В случае доказательства вины курсанту грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Окончательное наказание определит суд.

Другие нападения на Харьковщине

Отметим, ранее в Харьковской области 64-летнему мужу сообщили о подозрении в смертельном избиении жены. По данным следствия, во время ссоры из-за ревности он несколько раз ударил женщину по голове, после чего оставил ее без помощи. На следующий день пострадавшую нашли мертвой в собственном доме. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE , бытовой конфликт в Харьковской области завершился тяжелым ранением и задержанием подозреваемого. Во время ссоры между соседями один из мужчин вскочил за нож и нанес удар оппоненту. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением живота. Правоохранители уже сообщили фигуранту о подозрении.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении. За совершенное мужчине грозит лишение свободы.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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