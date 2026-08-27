Курсант із Харківщини судитимуть за напад на 14-річну

Курсант, якого затримали. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 18-річний курсант військової академії понад місяць не повертався до частини після лікування. Згодом у Люботині він напав на 14-річну знайому та забрав її iPhone. Дівчина втратила свідомість після нападу. Правоохоронці затримали підозрюваного того ж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Втеча з частини

Курсант перебував на стаціонарному лікуванні з 7 до 20 травня. Після виписки він мав прибути до свого підрозділу, однак цього не зробив. За даними слідства, до 7 липня юнак залишався поза місцем служби та не виконував обов’язків військовослужбовця.

Напад на дівчину

Вранці 7 липня у Люботині курсант помітив 14-річну знайому. Як встановило слідство, він вирішив відібрати в неї мобільний телефон. Юнак пішов за дівчиною, підійшов зі спини та схопив її за шию. Через сильне стискання потерпіла втратила свідомість. Нападник скористався цим, дістав із задньої кишені її шортів iPhone та втік. Коли дівчина прийшла до тями, вона розповіла про напад матері. Жінка звернулася до поліції. Того ж дня правоохоронці затримали курсанта.

Що загрожує

Досудове розслідування вже завершили. Прокурор затвердив обвинувальний акт щодо 18-річного юнака. Йому інкримінують нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану та розбій, також вчинений в умовах воєнного стану — за ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

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Інші напади на Харківщині

Зазначимо, раніше на Харківщині 64-річному чоловікові повідомили про підозру у смертельному побитті дружини. За даними слідства, під час сварки через ревнощі він кілька разів ударив жінку по голові, після чого залишив її без допомоги. Наступного дня потерпілу знайшли мертвою у власному будинку. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, побутовий конфлікт на Харківщині завершився тяжким пораненням та затриманням підозрюваного. Під час сварки між сусідами один із чоловіків схопився за ніж і завдав удару опоненту. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням живота. Наразі правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі.