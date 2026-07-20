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Главная Харьков В Харьковщине местный следил за позициями ВСУ: задержание агента

В Харьковщине местный следил за позициями ВСУ: задержание агента

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 14:21
СБУ задержала агента ФСБ, организовавшего нападения в Харьковской области
Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В Харьковской области мужчину подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он устанавливал скрытые видеокамеры вблизи возможных позиций украинских военных, чтобы помочь россиянам корректировать удары. Среди вероятных целей были оперативные аэродромы и позиции артиллерии ВСУ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Следил за военными

По информации СБУ, агентом оказался безработный житель Чугуевского района, которого дистанционно завербовала ФСБ. Он обходил прифронтовую местность, искал места расположения Сил обороны и передавал врагу их координаты. Кроме того, мужчина устанавливал замаскированные видеокамеры на деревьях вблизи объектов, которые могли использовать украинские военные.

С помощью удаленного доступа российские спецслужбы планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные атаки.

Задержание агента

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность подозреваемого и задержали его во время подготовки к новой разведывательной вылазке. В ходе обысков у мужчины изъяли четыре смартфона, которые он использовал для связи с куратором из ФСБ и передачи разведывательной информации.

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Что грозит

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание предателей

Отметим, ранее СБУ задержала 43-летнего жителя Харьковского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он через Telegram поддерживал связь с куратором из Белгородской области и передавал координаты украинских военных, позиций ПВО и техники. Информацию отправлял в виде фото, видео и отметок на картах.

В ходе обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, суд поместил его под стражу без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему также грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в суд передали дело 17-летнего юноши, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

Харьков госизмена задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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