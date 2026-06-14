В Харьковщине приговорили рецидивиста, напавшего на ребенка

Задержанный преступник. Фото: Прокуратура Харьковской области

Суд в Харьковской области вынес приговор мужчине, который в 2024 году напал на 13-летнюю девочку. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление, а на этот раз получил максимальный срок лишения свободы — 15 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Заседание по делу. Фото: Прокуратура Харьковской области

Нападение на ребенка в Чугуевском районе

По информации прокуратуры, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Чугуевского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал ребенка, повалил на землю и попытался изнасиловать, зажимая ей рот рукой.

Его действия остановил случайный прохожий, который услышал крики о помощи и вмешался в ситуацию. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В ходе расследования правоохранители установили, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и грабеж. В 2012 году суд назначил ему 10 лет лишения свободы. После освобождения в 2021 году мужчина снова совершил тяжкое преступление.

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Какое наказание за нападение на ребенка

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Впрочем, прокуроры представили доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в покушении на особо тяжкое преступление в отношении малолетнего лица и назначили максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Руководитель Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области Ярослав Коптев отметил, что строгость наказания обусловлена повторностью преступления и высокой общественной опасностью осужденного.

"Он уже отбыл длительный срок за аналогичное преступление, но после освобождения снова совершил покушение на ребенка. Позиция прокуратуры была однозначной — наказание должно быть максимальным. 15 лет лишения свободы — единственное справедливое решение по этому делу", — подчеркнул Ярослав Коптев.

Нападение на ребенка в Харьковской области

В мае в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Недалеко от одного из домов он увидел 8-летнюю девочку, которая шла в магазин. Следователи считают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. Во время проверки в доме обнаружили ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у потерпевшего телесные повреждения.

Также Новини.LIVE сообщали, что командир учебной группы одного из подразделений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба избил курсанта во время учений. После начала расследования этого дела военный начал давить на свидетелей. Впоследствии он покинул место службы и начал скрываться.