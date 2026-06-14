На Харківщині засудили рецидивіста, який напав на дитину

Затриманий зловмисник. Фото: Прокуратура Харківщини

Суд на Харківщині виніс вирок чоловіку, який у 2024 році напав на 13-річну дівчинку. Раніше він уже відбував покарання за аналогічний злочин, а цього разу отримав максимальний термін ув'язнення — 15 років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Засідання у справі. Фото: Прокуратура Харківщини

Напад на дитину у Чугуївському районі

За інформацією прокуратури, подія сталася в одному з населених пунктів Чугуївського району. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наздогнав дитину, повалив на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи їй рот рукою.

Його дії зупинив випадковий перехожий, який почув крики про допомогу та втрутився у ситуацію. Дівчинка зазнала тілесних ушкоджень і була госпіталізована.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та грабіж. У 2012 році суд призначив йому 10 років позбавлення волі. Після звільнення у 2021 році чоловік знову скоїв тяжкий злочин.

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Яке покарання за напад на дитину

У судовому засіданні обвинувачений вини не визнав. Втім, прокурори надали докази, які суд визнав достатніми для обвинувального вироку. Чоловіка визнали винним у замаху на особливо тяжкий злочин щодо малолітньої особи та призначили максимальне покарання — 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області Ярослав Коптєв зазначив, що суворість покарання обумовлена повторністю злочину та високою суспільною небезпекою засудженого.

"Він уже відбув тривалий строк за аналогічний злочин, але після звільнення знову вчинив замах щодо дитини. Позиція прокуратури була однозначною — покарання має бути максимальним. 15 років позбавлення волі — єдине справедливе рішення у цій справі", — наголосив Ярослав Коптєв.

Напад на дитину на Харківщині

У травні у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник їздив селом на мотоциклі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Неподалік від одного з будинків він побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину. Слідчі вважають, що підозрюваний зупинився на узбіччі, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Також Новини.LIVE інформували, що командир навчальної групи одного з підрозділів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба побив курсанта під час навчань. Після початку розслідування цієї справи військовий почав тиснути на свідків. Згодом він залишив місце служби та почав переховуватися.