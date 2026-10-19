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В Харьковщине приостановят подачу газа: адреса отключений

Ua ru
19 октября 2026 11:59
Отключение газа в Харьковской области 22 октября: адреса и время Харьковский филиал "Газмережи"
Специалисты проводят ремонт сетей. Фото: Харьковский филиал "Газмережи"

В Харьковской области запланировано временное прекращение газоснабжения в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения коснутся жителей одного из посёлков Берестинской общины. Жителям необходимо заранее подготовиться к отключению и выполнить рекомендации газовиков. Возобновить подачу газа планируют в тот же день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Когда не будет газа

В поселке Крестище Берестинской общины 22 октября временно приостановят распределение газа. Как сообщили в Харьковском филиале "Газмережи", ограничения связаны с плановыми работами. Газоснабжение приостановят в 09:00. Возобновить его планируют с 16:00 того же дня, 22 октября.

Что нужно сделать жителям

До начала отключения жителей просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ необходимо впустить представителей Харьковского филиала "Газмережи" в дома, чтобы они могли безопасно возобновить газоснабжение.

В компании также подчеркнули, что все её сотрудники имеют документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу. Жильцам следует проверять удостоверения специалистов, прежде чем допускать их в квартиру.

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Тариф на газ

Отметим, что для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" стоимость газа в октябре не изменится — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Стоимость доставки оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

облгазы Харьковская область газоснабжение газ новости отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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