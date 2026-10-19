Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині припинять подачу газу: адреси відключень

На Харківщині припинять подачу газу: адреси відключень

Ua ru
19 жовтня 2026 11:59
Відключення газу на Харківщині 22 жовтня: адреси та час Харківська філія "Газмережі"
Фахівці ремонтують мережі. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У Харківській області запланували тимчасове припинення газопостачання через проведення ремонтних робіт. Обмеження торкнуться мешканців одного із селищ Берестинської громади. Людям потрібно заздалегідь підготуватися до відключення та виконати рекомендації газовиків. Відновити подачу газу планують того ж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

Реклама

Коли не буде газу

У селищі Хрестище Берестинської громади 22 жовтня тимчасово припинять розподіл газу. Як повідомили в Харківській філії "Газмережі", обмеження пов’язані з плановими роботами. Газопостачання призупинять о 09:00. Відновити його планують із 16:00 того ж дня, 22 жовтня.

Що потрібно зробити мешканцям

До початку відключення жителів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель, щоб вони могли безпечно відновити газопостачання.

У компанії також наголосили, що всі її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії. Мешканцям варто перевіряти посвідчення фахівців перед тим, як допускати їх до помешкання.

Читайте також:

Тариф на газ

Зазначимо, для клієнтів ГК "Нафтогаз України" вартість газу в жовтні не змінюється — 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Тому 10 м³ коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Вартість доставки оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

облгази Харківська область газопостачання газ новини відключення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації