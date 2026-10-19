Фахівці ремонтують мережі. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У Харківській області запланували тимчасове припинення газопостачання через проведення ремонтних робіт. Обмеження торкнуться мешканців одного із селищ Берестинської громади. Людям потрібно заздалегідь підготуватися до відключення та виконати рекомендації газовиків. Відновити подачу газу планують того ж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Коли не буде газу

У селищі Хрестище Берестинської громади 22 жовтня тимчасово припинять розподіл газу. Як повідомили в Харківській філії "Газмережі", обмеження пов’язані з плановими роботами. Газопостачання призупинять о 09:00. Відновити його планують із 16:00 того ж дня, 22 жовтня.

Що потрібно зробити мешканцям

До початку відключення жителів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель, щоб вони могли безпечно відновити газопостачання.

У компанії також наголосили, що всі її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії. Мешканцям варто перевіряти посвідчення фахівців перед тим, як допускати їх до помешкання.

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Тариф на газ

Зазначимо, для клієнтів ГК "Нафтогаз України" вартість газу в жовтні не змінюється — 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Тому 10 м³ коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Вартість доставки оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.