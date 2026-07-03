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Главная Харьков На Харьковщине задержали чиновника: в речку сливались стоки

На Харьковщине задержали чиновника: в речку сливались стоки

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 12:10
На Харьковщине неочищенные сточные воды попали в реку Вильхуватка
Сброс сточных вод в реку. Фото: Прокуратура Харьковской области

В Харьковской области главному инженеру одного из коммунальных предприятий было предъявлено подозрение в связи с масштабным загрязнением земель и реки неочищенными канализационными стоками. По данным следствия, в течение почти десяти месяцев в окружающую среду попало около 95 тысяч кубометров сточных вод.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Чоловік у поліції
В отношении мужчины составляют протокол. Фото: Прокуратура Харьковской области

Сверхнормативный сброс из очистных сооружений

По данным Харьковской прокуратуры, в течение почти десяти месяцев 2025 года в окружающую среду было сброшено около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных стоков. Причиной стала ненадлежащая работа систем водоотведения и очистных сооружений коммунального предприятия.

Сначала стоки попали на земельный участок площадью более 1200 квадратных метров, а затем естественным путем — в реку Вильхуватка. По данным правоохранительных органов, ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 105 тысяч гривен.

Річка Вільхуватка
Сточные воды попали в реку Вильхуватка. Фото: Прокуратура Харьковской области

Загрязнение почвы

Согласно выводам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, загрязняющие вещества проникли в почву и подземные воды, что создало риски для экосистем бассейнов рек Мжа и Северский Донец.

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Эксперты отмечают, что такие загрязнения могут приводить к деградации земель, ухудшению качества подземных вод, гибели отдельных видов растений и животных, а также к долгосрочным экологическим последствиям. Кроме того, вещества, попавшие в окружающую среду, представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Какое наказание грозит

Главному инженеру коммунального предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель) и ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). Мужчине грозит штраф или лишение свободы на 5 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причины, приведшие к экологическому загрязнению.

Загрязнение земель в Харьковской области

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Харьковской области правоохранители расследуют дело о загрязнении земель химикатами. Это произошло из-за утечки опасных веществ на одном из предприятий в Чугуевском районе. По данным следствия, предприятие, занимающееся производством химической продукции, моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. В ходе экспертизы специалисты выявили значительное превышение в почве показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Также в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, занимающегося разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области правоохранители разоблачили предпринимателя, которого подозревают в масштабной незаконной добыче песка. По данным следствия, за почти два года из карьера вывезли полезных ископаемых на сумму более 5 миллионов гривен.

земля Новости Харькова загрязнение
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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