На Харківщині неочищені стоки потрапили до річки Вільхуватка

Скид нечистот в річку. Фото: Прокуратура Харківської області

На Харківщині головному інженеру одного з комунальних підприємств повідомили про підозру через масштабне забруднення земель і річки неочищеними каналізаційними стоками. За даними слідства, протягом майже десяти місяців у довкілля потрапило близько 95 тисяч кубометрів стічних вод.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На чоловіка складають протокол. Фото: Прокуратура Харківської області

Понаднормовий скид очисних споруд

За даними Харківської прокуратури, протягом майже десяти місяців 2025 року до довкілля скинули близько 95 тисяч кубометрів неочищених каналізаційних стоків. Причиною стала неналежна робота систем водовідведення та очисних споруд комунального підприємства.

Спочатку стоки потрапили на земельну ділянку площею понад 1200 квадратних метрів, а згодом природним шляхом — до річки Вільхуватка. За даними правоохоронців, збитки, завдані довкіллю, перевищили 105 тисяч гривень.

Стоки потрапили до річки Вільхуватка. Фото: Прокуратура Харківської області

Забруднення ґрунту

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, забруднюючі речовини проникли у ґрунти та підземні води, що створило ризики для екосистем басейнів річок Мжа та Сіверський Донець.

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Експерти зазначають, що такі забруднення можуть призводити до деградації земель, погіршення якості підземних вод, загибелі окремих видів рослин і тварин, а також до довготривалих екологічних наслідків. Крім того, речовини, які потрапили у навколишнє середовище, становлять потенційну небезпеку для здоров'я людей.

Яке покарання загрожує

Головному інженеру комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення земель) та ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі на 5 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють причини, які призвели до екологічного забруднення.

Забруднення земель на Харківщині

Новини.LIVE писали раніше, що у Харківській області правоохоронці розслідують справу щодо забруднення земель хімікатами. Це сталося через витік небезпечних речовин на одному з підприємств у Чугуївському районі. За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства. Під час експертизи фахівці виявили значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

Також на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного акціонерного товариства, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Підприємство протягом кількох років забруднювало землю відходами тваринництва.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що на Харківщині правоохоронці викрили підприємця, якого підозрюють у масштабному незаконному видобутку піску. За даними слідства, за майже два роки з кар’єру вивезли корисних копалин на суму понад 5 мільйонів гривень.