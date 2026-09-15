Где в Харьковской области ограничат потребление газа 16–17 сентября

Газовая плита. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В трёх общинах Харьковской области жителей призвали временно воздерживаться от использования природного газа. Такие ограничения связаны с проведением плановых работ. Они будут действовать с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября. Это касается ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницывской и Золочевской общин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".

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Где будут действовать ограничения

Дергачевская община:

поселок Слатыно

поселок Безруки

село Лещенки

Солоницывская община:

поселок Солоницывка (микрорайон Гавриловка)

поселок Пересечное

поселок Вильшаны

с. Протопоповка

с. Терновая

с. Луковка

с. Ярошовка

с/т «Динамо»

с. Григоровка

с. Южное

с. Двулетний Кут

с. Березовское

с. Курортное

Золочевская община:

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поселок Золочев

с. Довжик

с. Оришанка

с. Черноглазовка

с. Литвиново

с. Макариха

с. Родное

Когда необходимо сократить потребление

Жителей указанных населенных пунктов просят самостоятельно ограничить использование природного газа с 16:00 16 сентября 2026 года до 19:00 17 сентября 2026 года.

Эта просьба связана с проведением плановых работ. Жителей общин заранее призывают отнестись к ограничениям с пониманием и временно сократить потребление газа.

Тариф на газ

Отметим, что для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.