Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине будут ограничения по газу: сроки и громады

На Харьковщине будут ограничения по газу: сроки и громады

Ua ru
15 сентября 2026 15:59
Где в Харьковской области ограничат потребление газа 16–17 сентября
Газовая плита. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В трёх общинах Харьковской области жителей призвали временно воздерживаться от использования природного газа. Такие ограничения связаны с проведением плановых работ. Они будут действовать с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября. Это касается ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницывской и Золочевской общин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".

Реклама

Где будут действовать ограничения

Дергачевская община:

  • поселок Слатыно
  • поселок Безруки
  • село Лещенки

Солоницывская община:

  • поселок Солоницывка (микрорайон Гавриловка)
  • поселок Пересечное
  • поселок Вильшаны
  • с. Протопоповка
  • с. Терновая
  • с. Луковка
  • с. Ярошовка
  • с/т «Динамо»
  • с. Григоровка
  • с. Южное
  • с. Двулетний Кут
  • с. Березовское
  • с. Курортное

Золочевская община:

Читайте также:
  • поселок Золочев
  • с. Довжик
  • с. Оришанка
  • с. Черноглазовка
  • с. Литвиново
  • с. Макариха
  • с. Родное

Когда необходимо сократить потребление

Жителей указанных населенных пунктов просят самостоятельно ограничить использование природного газа с 16:00 16 сентября 2026 года до 19:00 17 сентября 2026 года.

Эта просьба связана с проведением плановых работ. Жителей общин заранее призывают отнестись к ограничениям с пониманием и временно сократить потребление газа.

Тариф на газ

Отметим, что для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.

Харьковская область газоснабжение газ Харьковгаз отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации