Где в Харьковской области ограничат потребление газа 16–17 сентября

На Харьковщине будут ограничения по газу: сроки и громады
В трёх общинах Харьковской области жителей призвали временно воздерживаться от использования природного газа. Такие ограничения связаны с проведением плановых работ. Они будут действовать с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября. Это касается ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницывской и Золочевской общин.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".
Где будут действовать ограничения
Дергачевская община:
- поселок Слатыно
- поселок Безруки
- село Лещенки
Солоницывская община:
- поселок Солоницывка (микрорайон Гавриловка)
- поселок Пересечное
- поселок Вильшаны
- с. Протопоповка
- с. Терновая
- с. Луковка
- с. Ярошовка
- с/т «Динамо»
- с. Григоровка
- с. Южное
- с. Двулетний Кут
- с. Березовское
- с. Курортное
Золочевская община:
- поселок Золочев
- с. Довжик
- с. Оришанка
- с. Черноглазовка
- с. Литвиново
- с. Макариха
- с. Родное
Когда необходимо сократить потребление
Жителей указанных населенных пунктов просят самостоятельно ограничить использование природного газа с 16:00 16 сентября 2026 года до 19:00 17 сентября 2026 года.
Эта просьба связана с проведением плановых работ. Жителей общин заранее призывают отнестись к ограничениям с пониманием и временно сократить потребление газа.
Тариф на газ
Отметим, что для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом отдельно оплачивается тариф за распределение газа.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.