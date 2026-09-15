Де на Харківщині обмежать споживання газу 16–17 вересня

Газова плита. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

У трьох громадах Харківської області мешканців закликали тимчасово не використовувати природній газ. Такі обмеження пов’язані з проведенням планових робіт. Вони діятимуть із 16:00 16 вересня до 19:00 17 вересня. Це стосується низки населених пунктів Дергачівської, Солоницівської та Золочівської громад.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

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Де діятимуть обмеження

Дергачівська громада:

селище Слатине

селище Безруки

село Лещенки

Солоницівська громада:

селище Солоницівка (мікрорайон Гаврилівка)

селище Пересічне

селище Вільшани

с. Протопопівка

с. Тернова

с. Луківка

с. Ярошівка

с/т Динамо

с. Григорівка

с. Південне

с. Дворічний Кут

с. Березівське

с. Курортне

Золочівська громада:

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селище Золочів

с. Довжик

с. Орішанка

с. Чорноглазівка

с. Литвинове

с. Макариха

с. Рідне

Коли потрібно зменшити споживання

Мешканців зазначених населених пунктів просять самостійно обмежити використання природного газу з 16:00 16 вересня 2026 року до 19:00 17 вересня 2026 року.

Таке прохання пов’язане з проведенням планових робіт. Жителів громад заздалегідь закликають поставитися до обмежень із розумінням та тимчасово зменшити споживання газу.

Тариф на газ

Зазначимо, для побутових споживачів Харкова, які користуються тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу", газ коштує 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Така ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Водночас окремо сплачується тариф за розподіл газу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.