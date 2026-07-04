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Главная Харьков В Харьковщину идут сильные грозы: прогноз погоды на воскресенье

В Харьковщину идут сильные грозы: прогноз погоды на воскресенье

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 18:31
Погода в Харькове 5 июля: грозы, дожди и сильный ветер
Женщина идёт под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После сильной жары в Харьковской области ожидается более прохладная и переменчивая погода. В воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер, а также объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове 5 июля

В Харькове в течение дня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью температура воздуха составит +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +23...+25 °C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Харьковской области 5 июля

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут значительные дожди, днем — кратковременные осадки и грозы. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +21...+26 °C. Северо-западный ветер будет достигать 7–12 м/с, а местами его порывы усилятся до 15–20 м/с.

Предупреждение об опасных явлениях

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). В течение суток 5 июля в Харькове и области прогнозируются грозы, поэтому жителям рекомендуется быть осторожными, особенно при нахождении на открытой местности.

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Сообщение о шторме. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода на ближайшие дни

В понедельник, 6 июля, ночью существенных осадков не ожидается, однако днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C.

Во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Ночью ожидается +12...+17 °C, днём — +23...+28 °C.

Отдых в Харькове

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка, а в ближайшее время планируется завершить монтаж большого игрового комплекса. Там обустроят многоуровневый лабиринт, веревочные конструкции и качели.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделили более 1,2 млн грн, а концепцию реконструкции представила компания "ПС Инжиниринг".

Новости Харькова температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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