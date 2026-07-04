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Головна Харків На Харківщину йдуть сильні грози: прогноз погоди на неділю

На Харківщину йдуть сильні грози: прогноз погоди на неділю

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 18:31
Погода у Харкові 5 липня: грози, дощі та сильний вітер
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після сильної спеки на Харківщині очікується прохолодніша та нестійка погода. У неділю, 5 липня, синоптики прогнозують дощі, грози та поривчастий вітер, а також оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові 5 липня

У Харкові протягом дня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вночі температура повітря становитиме +14...+16 °C, вдень повітря прогріється до +23...+25 °C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода на Харківщині 5 липня

По області також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі місцями пройдуть значні дощі, вдень — короткочасні опади та грози. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, вдень — +21...+26 °C. Північно-західний вітер сягатиме 7-12 м/с, а місцями його пориви посиляться до 15-20 м/с.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Протягом доби 5 липня у Харкові та області прогнозуються грози, тому мешканцям радять бути обережними, особливо під час перебування на відкритій місцевості.

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Повідомлення про шторм. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на найближчі дні

У понеділок, 6 липня, вночі істотних опадів не очікується, однак удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, вдень — +22...+27 °C.

У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі очікується +12...+17 °C, вдень — +23...+28 °C.

Відпочинок у Харкові

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик, а найближчим часом планують завершити монтаж великого ігрового комплексу. Там облаштують багаторівневий лабіринт, мотузкові конструкції та гойдалки.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн, а концепцію реконструкції презентувала компанія "ПС Інжиніринг".

Новини Харкова температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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