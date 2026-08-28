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Главная Харьков В Харьковщину возвращается жара: прогноз погоды на завтра

В Харьковщину возвращается жара: прогноз погоды на завтра

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28 августа 2026 18:14
Погода в Харькове 29 августа: комфортная теплота и ветер
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний субботний день лета порадует жителей Харьковской области сухой и умеренно тёплой погодой. В регионе сохраняется комфортный температурный режим без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о постепенном усилении жары в начале сентября, которая впоследствии сменится дождями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 29 августа

В субботу, 29 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +12…+17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до приятных +24…+29 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +13…+15 °С без значительных осадков. Днём ожидается сухая погода, а воздух прогреется до +26…+28 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие изнурительной жары, ситуация с риском возникновения пожаров в экосистемах области 29 августа остается неоднозначной. По данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс угрозы сохраняется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском и Великом Бурлуке. В Лозовой зафиксирован высокий (четвертый) уровень, в Изюме — средний (третий), а в Берестине угроза минимальна — там действует низкий (второй) класс. Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 30 августа — 7 сентября

Сухая и тёплая погода сохранится в начале осени, после чего в регион придут долгожданные осадки:

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  • 30 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +11…+16 °С, а днём ожидается +23…+28 °С.
  • 31 августа: сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +11…+16 °С, днём воздух прогреется до +24…+29 °С.
  • 1 сентября: в первый день осени ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +12…+17 °С, а днём достигнет жарких +25…+30 °С.
  • 2 сентября: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +12…+17 °С, днем термометры покажут +25…+30 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в период с 3 по 7 сентября в Харьковской области характер погоды изменится: местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха составит +12…+19 °С, а днем ожидается от +22 °С до +29 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области школы готовятся к новому учебному году с учетом ситуации с безопасностью. В Лозовой в сентябре откроют подземную школу для около 650 детей. Она будет работать в две смены и будет иметь необходимые условия для обучения. Еще одно укрытие подготовили в лицее Алексеевской общины, где смогут учиться более 250 школьников.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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