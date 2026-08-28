Погода у Харкові 29 серпня: комфортне тепло та вітер

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній суботній день літа порадує жителів Харківської області сухою та помірно теплою погодою. У регіоні втримується комфортний температурний режим без істотних опадів, однак синоптики попереджають про поступове наростання спеки на початку вересня, яке згодом зміниться дощами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 29 серпня

У суботу, 29 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: у нічний час температура повітря становитиме +12…+17 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +24…+29 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +13…+15 °С без істотних опадів. Удень очікується суха погода, а повітря прогріється до +26…+28 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри відсутність виснажливої спеки, ситуація з ризиком виникнення пожеж в екосистемах області 29 серпня залишається контрастною. За даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас загрози утримується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському та Великому Бурлуці. У Лозовій зафіксовано високий (четвертий) рівень, в Ізюмі — середній (третій), а у Берестині загроза мінімальна — там діє низький (другий) клас. Рятувальники закликають мешканців бути обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 30 серпня — 7 вересня

Суха та тепла погода протримається на початку осені, після чого в регіон прийдуть довгоочікувані опади:

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30 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +11…+16 °С, а вдень очікується +23…+28 °С.

31 серпня: утримуватиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +11…+16 °С, удень повітря прогріється до +24…+29 °С.

1 вересня: у перший день осені очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень сягне спекотних +25…+30 °С.

2 вересня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +12…+17 °С, удень термометри покажуть +25…+30 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у період з 3 по 7 вересня на Харківщині характер погоди зміниться: місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нічна температура повітря становитиме +12…+19 °С, а вдень очікується від +22 °С до +29 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині школи готують до нового навчального року з урахуванням безпекової ситуації. У Лозовій у вересні відкриють підземну школу для близько 650 дітей. Вона працюватиме у дві зміни та матиме необхідні умови для навчання. Ще одне укриття підготували в ліцеї Олексіївської громади, де зможуть навчатися понад 250 школярів.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.