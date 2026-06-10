В Харьковской области армейские чиновники вымогали деньги за боевые выплаты

Следственные действия. Фото: Офис генерального прокурора

В Харьковской области предстанут перед судом трое руководителей логистических подразделений армейского корпуса. Их уличили в систематическом вымогательстве денег у подчиненных за начисление им «боевых» выплат.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Офицеры вымогали деньги у бойцов за внесение в рапорты

Перед судом предстанут заместитель командира армейского корпуса, который одновременно является начальником логистики, руководитель отдела логистики штаба, а также офицер организационно-планового отдела логистики. По материалам уголовного производства, должностные лица организовали механизм фиктивного внесения военнослужащих в официальную документацию как лиц, привлекавшихся к выполнению специальных или боевых задач. Это позволяло начислять им дополнительные денежные премии, за что от них требовали регулярные «откаты».

Наличные деньги, обнаруженные в ходе обысков. Фото: ГП Украины

Инициатором противоправной деятельности, как считает следствие, в декабре 2025 года стал заместитель командира корпуса, который привлек к преступному плану двух своих подчиненных. Уже в феврале 2026 года начальник отдела логистики, выполняя указание своего руководителя, выдвинул офицеру требование о постоянной передаче денег.

Средства предназначались за лояльность при составлении рапортов на выплату «боевых» как для самого офицера, так и для других бойцов. Правоохранители выяснили, что в случае несогласия платить фигуранты угрожали подчиненным созданием искусственных проблем и другими негативными последствиями при дальнейшем прохождении военной службы.

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Документация с перечислением средств.

Деньги передавались должностным лицам в несколько этапов. Первый случай произошел 23 марта 2026 года, когда один из подозреваемых забрал 40 тысяч гривен за включение личного состава в февральские рапорты на премии. После этого злоумышленник озвучил новые требования о 36 тысячах гривен лично от этого же офицера за март, а также дополнительно 154 тысячи гривен, которые тот должен был собрать с остальных военнослужащих. Эту сумму в размере 190 тысяч гривен сообщники получили 29 апреля непосредственно в одном из служебных кабинетов военного корпуса.

Финальная передача средств состоялась 28 мая — военных чиновников задержали «на горячем» сразу после получения очередной взятки в размере 44 тысяч гривен.

На данный момент официальное обвинение инкриминирует задержаннымвымогательство на общую сумму 274 тысячи гривен. В ходе обысков, которые силовики провели в автомобилях, служебных помещениях армейского корпуса и дома у фигурантов, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, планшет, компьютерную технику, черновые записи и документацию, непосредственно касающуюся начисления дополнительных выплат. Кроме того, правоохранители обнаружили наличные деньги в сумме 343 тысячи гривен, 9 900 долларов США и 80 евро.

Всем трем участникам группы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, однако предоставил возможность выйти на свободу под залог, которым подозреваемые уже воспользовались, внеся соответствующие суммы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Лозовой задержали бывшего полицейского, который торговал поддельными справками об инвалидности. За 10 тысяч долларов мужчина обещал клиентам беспрепятственное оформление документов, дающих право на отсрочку от мобилизации. Силовики задержали организатора схемы с поличным.

Также Государственное бюро расследований разоблачило бывшего главу Мининфраструктуры в уклонении от армии. По данным ведомства, бывший чиновник числился офицером штаба в одной из частей Черкасской области. Однако в течение двух лет он фактически игнорировал службу и не находился по месту дислокации, хотя официально оформлял документы о выполнении задач по логистике. Экс-министру грозит десятилетний срок лишения свободы.