На Харківщині посадовці в армії вимагали гроші за бойові виплати

Слідчі дії. Фото: Офіс генерального прокурора

На Харківщині судитимуть трьох керівників логістичних підрозділів армійського корпусу. Їх викрили на систематичному вимаганні грошей від підлеглих за нарахування їм "бойових" виплат.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Офіцери вимагали гроші з бійців за внесення до рапортів

Перед судом постануть заступник командира армійського корпусу, який одночасно є начальником логістики, керівник відділу логістики штабу, а також офіцер організаційно-планового відділу логістики. За матеріалами кримінального провадження, посадовці організували механізм фіктивного внесення військовослужбовців до офіційної документації як таких, що залучалися до виконання спеціальних чи бойових завдань. Це дозволяло нараховувати їм додаткові грошові премії, за що від них вимагали регулярні "відкати".

Готівка, яку виявили в ході обшуків. Фото: ОГП України

Ініціатором протиправної діяльності, як вважає слідство, у грудні 2025 року став заступник командира корпусу, який залучив до злочинного плану двох своїх підлеглих. Уже в лютому 2026 року начальник відділу логістики, виконуючи вказівку свого керівника, поставив офіцеру вимогу про постійну передачу грошей.

Кошти призначалися за лояльність при складанні рапортів на виплату "бойових" як для самого офіцера, так і для інших бійців. Правоохоронці з'ясували, що у разі незгоди платити фігуранти погрожували підлеглим створенням штучних проблем та іншими негативними наслідками під час подальшого проходження військової служби.

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Документація з перерахунком коштів.

Гроші передавалися посадовцям у кілька етапів. Перший факт відбувся 23 березня 2026 року, коли один із підозрюваних забрав 40 тисяч гривень за включення особового складу до лютневих рапортів на премії. Після цього зловмисник озвучив нові вимоги про 36 тисяч гривень особисто від цього ж офіцера за березень, а також додатково 154 тисячі гривень, які той мав зібрати з решти військовослужбовців. Цю суму в розмірі 190 тисяч гривень спільники отримали 29 квітня безпосередньо в одному зі службових кабінетів військового корпусу.

Фінальна передача коштів відбулася 28 травня — військових посадовців затримали "на гарячому" одразу після отримання чергового хабаря у розмірі 44 тисяч гривень.

Наразі офіційне обвинувачення інкримінує затриманим здирництво на загальну суму 274 тисячі гривень. Під час обшуків, які силовики провели в автомобілях, службових приміщеннях армійського корпусу та вдома у фігурантів, виявлено та вилучено мобільні телефони, планшет, комп'ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що безпосередньо стосується нарахування додаткових виплат. Окрім цього, правоохоронці знайшли готівку в сумі 343 тисячі гривень, 9 900 доларів США та 80 євро.

Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте надали можливість вийти на волю під заставу, якою підозрювані вже скористалися, увівши відповідні суми.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що у Лозовій затримали колишнього поліцейського, який торгував фальшивими довідками про інвалідність. За 10 тисяч доларів чоловік обіцяв клієнтам безперешкодне оформлення документів, що дають право на відстрочку від мобілізації. Силовики затримали організатора схеми на гарячому.

Також Державне бюро розслідувань викрило колишнього очільника Мінінфраструктури в ухиленні від армії. За даними відомства, колишній посадовець рахувався офіцером штабу в одній із частин Черкаської області. Проте протягом двох років він фактично ігнорував службу та не перебував за місцем дислокації, хоча офіційно оформлював документи про виконання завдань із логістики. Ексміністру загрожує десятирічний термін ув'язнення.