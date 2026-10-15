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Главная Харьков На Харьковщине не будет два дня газа: населенные пункты

На Харьковщине не будет два дня газа: населенные пункты

Ua ru
15 октября 2026 17:05
Отключение газа 22 октября в Харьковской области: адреса домов
Специалист ремонтирует сети. Фото: Харьковский филиал "Газмережи"

В двух населенных пунктах Харьковской области временно приостановят подачу газа. Ограничения коснутся частных и многоквартирных домов на десятках улиц. Работы запланированы на 22 октября, а возобновление газоснабжения ожидается в тот же день. Жителей просят заранее перекрыть краны и обеспечить доступ специалистам в дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Где не будет газа

В четверг, 22 октября, с 08:00 в Солоницывской общине Харьковской области временно приостановят распределение газа из-за плановых работ. Отключение коснется жителей села Подворки и поселка Солоницывка.

В селе Подворки газа не будет по следующим адресам:

  • ул. Харьковская, въезд и переулок Харьковский;
  • ул. Макаренко — частный сектор, а также многоквартирные дома № 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16;
  • ул. Сумской путь — от начала улицы до дома № 24 включительно;
  • ул. Куряжка — многоквартирные дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • пер. Генеральский;
  • ул. Джерельная и въезд Джерельный;
  • подъезд Квитки Основьяненко;
  • ул. Кооперативная и въезд Кооперативный;
  • ул. Лесная и пер. Лесной;
  • ул. Онуфриевская и пер. Онуфриевский;
  • ул. Партизанская;
  • ул. Песчаная;
  • пер. Подворский;
  • ул. Полевая и пер. Полевой;
  • ул. Садовая и пер. Садовый.

В поселке Солоницывка газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

Читайте также:
  • ул. Александра Барабаша;
  • ул. Освободителей;
  • ул. Вишневая;
  • ул. Волошкова;
  • ул. Героев Чернобыльцев;
  • ул. Григория Сковороды;
  • ул. Энергетиков;
  • ул. Энергетическая — дома № 1, 1А, 2, 3, 5, 7;
  • ул. Юмовец;
  • ул. Единства;
  • ул. Заводская;
  • ул. Залужная и пер. Залужный;
  • ул. Уютная;
  • ул. Зеленая — дом № 1;
  • ул. Цветковая;
  • ул. Клубная;
  • ул. Кооперативная;
  • ул. Корчаковская;
  • ул. Культуры;
  • ул. Мариинская и пер. Мариинский;
  • ул. Николаевская;
  • ул. Мира;
  • ул. Научная и пер. Научный;
  • ул. Независимости — дома № 1, 2, 4, 5, 7;
  • ул. Новоселецкая;
  • переулок Песочный;
  • ул. Радужная;
  • ул. Светлая;
  • ул. Слобожанская — частный сектор, а также дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 30А;
  • пер. Слобожанский;
  • ул. Солнечная;
  • ул. Спортивная;
  • ул. Сумской путь — от начала улицы до № 131 и № 140;
  • ул. Транспортная;
  • ул. Успенская и пер. Успенский;
  • ул. Богдана Хмельницкого — дома № 16, 18;
  • подъезд и переулок Чумацкий, в частности дома № 2, 4 на подъезде;
  • ул. Шевченко.

Когда восстановят подачу газа

Восстановить подачу газа в обоих населенных пунктах планируют 22 октября, сразу после завершения работ. Точное время подключения пока не сообщается.

До 08:00 жителям необходимо самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ потребуется впустить сотрудников Харьковского филиала "Газмережи" в квартиры для безопасного возобновления газоснабжения.

В компании также напомнили, что все её представители имеют служебные документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу "Газмережи".

Тариф на газ

Для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" стоимость газа в октябре не изменится — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Стоимость доставки оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

облгазы Харьковская область газоснабжение газ Новости Харькова отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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