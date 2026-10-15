Отключение газа 22 октября в Харьковской области: адреса домов

Специалист ремонтирует сети. Фото: Харьковский филиал "Газмережи"

В двух населенных пунктах Харьковской области временно приостановят подачу газа. Ограничения коснутся частных и многоквартирных домов на десятках улиц. Работы запланированы на 22 октября, а возобновление газоснабжения ожидается в тот же день. Жителей просят заранее перекрыть краны и обеспечить доступ специалистам в дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Где не будет газа

В четверг, 22 октября, с 08:00 в Солоницывской общине Харьковской области временно приостановят распределение газа из-за плановых работ. Отключение коснется жителей села Подворки и поселка Солоницывка.

В селе Подворки газа не будет по следующим адресам:

ул. Харьковская, въезд и переулок Харьковский;

ул. Макаренко — частный сектор, а также многоквартирные дома № 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16;

ул. Сумской путь — от начала улицы до дома № 24 включительно;

ул. Куряжка — многоквартирные дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12;

пер. Генеральский;

ул. Джерельная и въезд Джерельный;

подъезд Квитки Основьяненко;

ул. Кооперативная и въезд Кооперативный;

ул. Лесная и пер. Лесной;

ул. Онуфриевская и пер. Онуфриевский;

ул. Партизанская;

ул. Песчаная;

пер. Подворский;

ул. Полевая и пер. Полевой;

ул. Садовая и пер. Садовый.

В поселке Солоницывка газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

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ул. Александра Барабаша;

ул. Освободителей;

ул. Вишневая;

ул. Волошкова;

ул. Героев Чернобыльцев;

ул. Григория Сковороды;

ул. Энергетиков;

ул. Энергетическая — дома № 1, 1А, 2, 3, 5, 7;

ул. Юмовец;

ул. Единства;

ул. Заводская;

ул. Залужная и пер. Залужный;

ул. Уютная;

ул. Зеленая — дом № 1;

ул. Цветковая;

ул. Клубная;

ул. Кооперативная;

ул. Корчаковская;

ул. Культуры;

ул. Мариинская и пер. Мариинский;

ул. Николаевская;

ул. Мира;

ул. Научная и пер. Научный;

ул. Независимости — дома № 1, 2, 4, 5, 7;

ул. Новоселецкая;

переулок Песочный;

ул. Радужная;

ул. Светлая;

ул. Слобожанская — частный сектор, а также дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 30А;

пер. Слобожанский;

ул. Солнечная;

ул. Спортивная;

ул. Сумской путь — от начала улицы до № 131 и № 140;

ул. Транспортная;

ул. Успенская и пер. Успенский;

ул. Богдана Хмельницкого — дома № 16, 18;

подъезд и переулок Чумацкий, в частности дома № 2, 4 на подъезде;

ул. Шевченко.

Когда восстановят подачу газа

Восстановить подачу газа в обоих населенных пунктах планируют 22 октября, сразу после завершения работ. Точное время подключения пока не сообщается.

До 08:00 жителям необходимо самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ потребуется впустить сотрудников Харьковского филиала "Газмережи" в квартиры для безопасного возобновления газоснабжения.

В компании также напомнили, что все её представители имеют служебные документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу "Газмережи".

Тариф на газ

Для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" стоимость газа в октябре не изменится — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Стоимость доставки оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.