Отключение газа 22 октября в Харьковской области: адреса домов

На Харьковщине не будет два дня газа: населенные пункты
В двух населенных пунктах Харьковской области временно приостановят подачу газа. Ограничения коснутся частных и многоквартирных домов на десятках улиц. Работы запланированы на 22 октября, а возобновление газоснабжения ожидается в тот же день. Жителей просят заранее перекрыть краны и обеспечить доступ специалистам в дома.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".
Где не будет газа
В четверг, 22 октября, с 08:00 в Солоницывской общине Харьковской области временно приостановят распределение газа из-за плановых работ. Отключение коснется жителей села Подворки и поселка Солоницывка.
В селе Подворки газа не будет по следующим адресам:
- ул. Харьковская, въезд и переулок Харьковский;
- ул. Макаренко — частный сектор, а также многоквартирные дома № 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16;
- ул. Сумской путь — от начала улицы до дома № 24 включительно;
- ул. Куряжка — многоквартирные дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- пер. Генеральский;
- ул. Джерельная и въезд Джерельный;
- подъезд Квитки Основьяненко;
- ул. Кооперативная и въезд Кооперативный;
- ул. Лесная и пер. Лесной;
- ул. Онуфриевская и пер. Онуфриевский;
- ул. Партизанская;
- ул. Песчаная;
- пер. Подворский;
- ул. Полевая и пер. Полевой;
- ул. Садовая и пер. Садовый.
В поселке Солоницывка газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- ул. Александра Барабаша;
- ул. Освободителей;
- ул. Вишневая;
- ул. Волошкова;
- ул. Героев Чернобыльцев;
- ул. Григория Сковороды;
- ул. Энергетиков;
- ул. Энергетическая — дома № 1, 1А, 2, 3, 5, 7;
- ул. Юмовец;
- ул. Единства;
- ул. Заводская;
- ул. Залужная и пер. Залужный;
- ул. Уютная;
- ул. Зеленая — дом № 1;
- ул. Цветковая;
- ул. Клубная;
- ул. Кооперативная;
- ул. Корчаковская;
- ул. Культуры;
- ул. Мариинская и пер. Мариинский;
- ул. Николаевская;
- ул. Мира;
- ул. Научная и пер. Научный;
- ул. Независимости — дома № 1, 2, 4, 5, 7;
- ул. Новоселецкая;
- переулок Песочный;
- ул. Радужная;
- ул. Светлая;
- ул. Слобожанская — частный сектор, а также дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 30А;
- пер. Слобожанский;
- ул. Солнечная;
- ул. Спортивная;
- ул. Сумской путь — от начала улицы до № 131 и № 140;
- ул. Транспортная;
- ул. Успенская и пер. Успенский;
- ул. Богдана Хмельницкого — дома № 16, 18;
- подъезд и переулок Чумацкий, в частности дома № 2, 4 на подъезде;
- ул. Шевченко.
Когда восстановят подачу газа
Восстановить подачу газа в обоих населенных пунктах планируют 22 октября, сразу после завершения работ. Точное время подключения пока не сообщается.
До 08:00 жителям необходимо самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ потребуется впустить сотрудников Харьковского филиала "Газмережи" в квартиры для безопасного возобновления газоснабжения.
В компании также напомнили, что все её представители имеют служебные документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу "Газмережи".
Тариф на газ
Для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" стоимость газа в октябре не изменится — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Стоимость доставки оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).
Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.