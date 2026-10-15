Відключення газу 22 жовтня на Харківщині: адреси будинків

Фахівець ремонтує мережі. Фото: Харківська філія "Газмережі"

У двох населених пунктах Харківщини тимчасово припинять подачу газу. Обмеження торкнуться приватних і багатоквартирних будинків на десятках вулиць. Роботи запланували на 22 жовтня, а відновити газопостачання мають того ж дня. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани та забезпечити доступ фахівцям до осель.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Де не буде газу

У четвер, 22 жовтня, з 08:00 у Солоницівській громаді Харківської області тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Відключення стосуватимуться жителів села Подвірки та селища Солоницівка.

У селі Подвірки газу не буде за такими адресами:

вул. Харківська, в'їзд та провулок Харківський;

вул. Макаренка — приватний сектор, а також багатоквартирні будинки № 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16;

вул. Сумський шлях — від початку вулиці до будинку № 24 включно;

вул. Курязька — багатоквартирні будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12;

пров. Генеральський;

вул. Джерельна та в'їзд Джерельний;

в'їзд Квітки Основ'яненка;

вул. Кооперативна та в'їзд Кооперативний;

вул. Лісна та пров. Лісний;

вул. Онуфріївська та пров. Онуфріївський;

вул. Партизанська;

вул. Піщана;

пров. Подвірський;

вул. Польова та пров. Польовий;

вул. Садова та пров. Садовий.

У селищі Солоницівка газопостачання припинять за такими адресами:

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вул. Олександра Барабаша;

вул. Визволителів;

вул. Вишнева;

вул. Волошкова;

вул. Героїв Чорнобильців;

вул. Григорія Сковороди;

вул. Енергетиків;

вул. Енергетична — будинки № 1, 1А, 2, 3, 5, 7;

вул. Юмовець;

вул. Єдності;

вул. Заводська;

вул. Залужна та пров. Залужний;

вул. Затишна;

вул. Зелена — будинок № 1;

вул. Квіткова;

вул. Клубна;

вул. Кооперативна;

вул. Корчаківська;

вул. Культури;

вул. Маріїнська та пров. Маріїнський;

вул. Миколаївська;

вул. Миру;

вул. Наукова та пров. Науковий;

вул. Незалежності — будинки № 1, 2, 4, 5, 7;

вул. Новоселецька;

пров. Пісочний;

вул. Райдужна;

вул. Світла;

вул. Слобожанська — приватний сектор, а також будинки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 30А;

пров. Слобожанський;

вул. Сонячна;

вул. Спортивна;

вул. Сумський шлях — від початку вулиці до № 131 та № 140;

вул. Транспортна;

вул. Успенська та пров. Успенський;

вул. Богдана Хмельницького — будинки № 16, 18;

в'їзд та провулок Чумацький, зокрема будинки № 2, 4 на в'їзді;

вул. Шевченко.

Коли повернуть газ

Відновити розподіл газу в обох населених пунктах планують 22 жовтня, одразу після завершення робіт. Точного часу підключення поки не повідомляють.

До 08:00 мешканцям необхідно самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно буде допустити працівників Харківської філії "Газмережі" до помешкань для безпечного відновлення газопостачання.

У компанії також нагадали, що всі її представники мають службові документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії "Газмережі".

Тариф на газ

Для клієнтів ГК "Нафтогаз України" вартість газу в жовтні не змінюється — 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Тому 10 м³ коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Вартість доставки оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

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