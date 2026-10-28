Поврежденный полицейский автомобиль. Фото: Национальная полиция

В среду, 28 октября, российские военные атаковали FPV-дроном эвакуационную группу полиции "Белые ангелы" в Харьковской области, когда правоохранители вместе с представителями Красного Креста направлялись в населенный пункт Зеленый Гай Чугуевского района. Вражеский беспилотник попал в бронированный служебный автомобиль, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

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Пострадавшие и их коллеги. Фото: Нацполиция

Россияне атаковали полицейских во время эвакуации

По информации правоохранителей, атака произошла утром, когда эвакуационная группа направлялась в Зеленый Гай, чтобы помочь местным жителям покинуть опасную территорию. Во время движения российский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль полицейских. В результате удара двое правоохранителей получили ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Служебный автомобиль получил значительные повреждения, однако остался на ходу. Кроме того, в результате атаки повреждено транспортное средство гуманитарной организации.

В полиции отметили, что, несмотря на постоянную опасность, эвакуационные группы продолжают вывозить гражданских из прифронтовых населенных пунктов Харьковской области.

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Также правоохранители призвали местных жителей не медлить с эвакуацией.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Харькове будут судить бывшего сотрудника ТЦК, который требовал 4500 долларов за помощь военнообязанному. По данным следствия, мужчина обещал повлиять на должностных лиц, чтобы снять с розыска гражданина, который не явился по повестке.

Также Новини.LIVE писал, что в результате ночной атаки российского беспилотника на Основянский район Харькова пострадали пять человек, среди которых четырехлетний ребенок. Удар вызвал масштабный пожар площадью 2500 квадратных метров, который охватил жилые дома и производственные помещения.