В Харьковской области FPV-дрон ранил двух полицейских
В среду, 28 октября, российские военные атаковали FPV-дроном эвакуационную группу полиции "Белые ангелы" в Харьковской области, когда правоохранители вместе с представителями Красного Креста направлялись в населенный пункт Зеленый Гай Чугуевского района. Вражеский беспилотник попал в бронированный служебный автомобиль, в результате чего двое полицейских получили ранения.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.
Россияне атаковали полицейских во время эвакуации
По информации правоохранителей, атака произошла утром, когда эвакуационная группа направлялась в Зеленый Гай, чтобы помочь местным жителям покинуть опасную территорию. Во время движения российский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль полицейских. В результате удара двое правоохранителей получили ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Служебный автомобиль получил значительные повреждения, однако остался на ходу. Кроме того, в результате атаки повреждено транспортное средство гуманитарной организации.
В полиции отметили, что, несмотря на постоянную опасность, эвакуационные группы продолжают вывозить гражданских из прифронтовых населенных пунктов Харьковской области.
Также правоохранители призвали местных жителей не медлить с эвакуацией.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Харькове будут судить бывшего сотрудника ТЦК, который требовал 4500 долларов за помощь военнообязанному. По данным следствия, мужчина обещал повлиять на должностных лиц, чтобы снять с розыска гражданина, который не явился по повестке.
Также Новини.LIVE писал, что в результате ночной атаки российского беспилотника на Основянский район Харькова пострадали пять человек, среди которых четырехлетний ребенок. Удар вызвал масштабный пожар площадью 2500 квадратных метров, который охватил жилые дома и производственные помещения.