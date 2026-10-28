Пошкоджений автомобіль поліції. Фото: Національна поліція

У середу, 28 жовтня, російські військові атакували FPV-дроном евакуаційну групу поліції "Білі янголи" на Харківщині, коли правоохоронці разом із представниками Червоного Хреста прямували до населеного пункту Зелений Гай Чугуївського району. Ворожий безпілотник влучив у броньований службовий автомобіль, унаслідок чого двоє поліцейських зазнали поранень.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

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Постраждалі та їх колеги. Фото: Нацполіція

Росіяни атакували поліцейських під час евакуації

За інформацією правоохоронців, атака сталася вранці, коли евакуаційна група прямувала до Зеленого Гаю, щоб допомогти місцевим жителям залишити небезпечну територію. Під час руху російський FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль поліцейських. Унаслідок удару двоє правоохоронців отримали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень, проте залишився на ходу. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено транспортний засіб гуманітарної організації.

У поліції зазначили, що попри постійну небезпеку, евакуаційні групи продовжують вивозити цивільних із прифронтових населених пунктів Харківської області.

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Також правоохоронці закликали місцевих жителів не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Харкові судитимуть колишнього співробітника ТЦК, який вимагав 4500 доларів за допомогу військовозобов'язаному. За даними слідства, чоловік обіцяв вплинути на посадовців, щоб зняти з розшуку громадянина, який не з'явився за повісткою.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Основ'янський район Харкова постраждали п'ятеро людей, серед яких чотирирічна дитина. Удар спричинив масштабну пожежу площею 2500 квадратних метрів, яка охопила житлові будинки та виробничі приміщення.