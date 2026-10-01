Россияне использовали газопровод в Харьковской области для обхода позиций

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Харьковской области российские военные пытались использовать газопровод для передвижения и прикрытия при отступлении. Речь идет об участке вблизи Купянска, где оккупанты задействовали мирных жителей в качестве прикрытия. Газопровод уже перерезан в нескольких местах, однако полностью уничтожить его технически невозможно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Ситуация на фронте

По словам пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, интенсивность боевых действий на этих направлениях сейчас ниже, чем была летом. Он отметил, что у российских войск есть проблемы с личным составом и логистикой. Трегубов также рассказал о ситуации в Сумской области и на Купянском направлении. По его словам, в Сумской области бывают случаи, когда российские военные отказываются идти в атаку, а в районе Купянска украинские силы вытесняют оккупантов с западного берега.

"В целом ситуация у нас сейчас не самая напряжённая. Они исчерпали тот потенциал, который накопили к лету, а новый пока не собрали", — отметил Виктор Трегубов.

Использование газопровода

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал информацию "Хартии" об использовании газопровода вблизи Купянска. Речь идет о событиях 27 сентября, когда российские военные, по данным украинских защитников, выводили мирных жителей через Голубовку и завели их в газопровод. Трегубов пояснил, что в Голубовке оставалось около десяти мирных жителей. Именно мирными жителями, по его словам, россияне прикрывали свою группу, которая двигалась в сторону Купянска.

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"В Голубовке оставалось буквально десяток мирных жителей, и именно ими они воспользовались для того, чтобы подвести одну из своих групп", — сказал Трегубов.

Он добавил, что украинские военные наблюдали за передвижением россиян, однако наличие гражданских лиц в группе не давало возможности нанести удар.

"Если бы там россияне шли без мирного населения, если бы это была простая пехотная группа, она была бы просто уничтожена. Именно поэтому они использовали мирное население, чтобы прикрыться", — пояснил спикер.

Уничтожение газопровода

Трегубов также ответил на вопрос, можно ли взорвать газопровод, чтобы россияне больше не могли использовать его для передвижения. По его словам, труба уже перерезана в нескольких местах, однако полностью уничтожить её невозможно. Он пояснил, что речь идёт о длинной конструкции, протянувшейся на километры. Поэтому уничтожать её пришлось бы фактически по всей длине.

"Дело в том, что газопровод перерезан в нескольких местах. Но это труба. Длинная труба. Вы же понимаете, что не станешь на каждый метр запускать дрон или делать выстрел просто для того, чтобы уничтожить её всю. Поэтому это технически невозможно", — отметил Трегубов.

По его словам, сам маршрут к трубе находится под украинским наблюдением. Именно поэтому российские военные пытались использовать гражданских лиц в качестве прикрытия.

Проблемы с резервами

Трегубов отметил, что сейчас у противника наблюдается определенный некомплект личного состава. По словам спикера, россияне пока не начали массовую мобилизацию, которую украинские военные ожидали осенью. Даже в случае ее проведения новым военным понадобится время на подготовку.

"Если говорить о резервах, то их у них сейчас немного, и наблюдается определенный некомплект. Мы как-то рассчитывали на это к осени. Было подозрение, что к осени они начнут массовую мобилизацию. Пока что не начали", — сказал Трегубов.

Он добавил, что подготовка новых военных, в частности их вооружение, слаженность действий и тренировки, занимает как минимум несколько месяцев.

Наступление РФ

По словам Трегубова, российские войска продолжают пытаться создать 20-километровую зону контроля на украинской территории. В то же время существенных успехов в Сумской области, по его оценке, у них нет. Он отметил, что вдоль границы россияне пытаются закрепиться в приграничных населенных пунктах. На Южно-Слобожанском направлении, по словам спикера, российская сторона также распространяет противоречивые сообщения о якобы продвижении.

"Перед ними по-прежнему стоит задача создать 20-километровую зону контроля на территории Украины. Фактически, вдоль всей границы они постоянно пытаются проникнуть", — рассказал пресс-секретарь.

Ситуация возле Волчанска

По словам Трегубова, российские военные пытаются демонстрировать свое присутствие отдельными вылазками небольших групп, однако это не означает установления контроля над территорией. Он подчеркнул, что появление отдельного военного или даже группы на определенном участке еще не свидетельствует о закреплении российских сил.

"Одна группа может пробраться потом в Полтаву и водрузить флаг не из-под Полтавы. Здесь как раз с этим проблем нет. Проблема в том, что это не закрепление, это не контроль", — пояснил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.

Также Новини.LIVE писали, что войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.