Росіяни використали газогін на Харківщині для обходу позицій

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині російські військові намагалися використати газову трубу для пересування та прикриття під час відходу. Йдеться про ділянку поблизу Куп’янська, де окупанти залучили цивільних як прикриття. Газогін уже перебитий у кількох місцях, однак повністю знищити його технічно неможливо.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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Ситуація на фронті

За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, інтенсивність бойових дій на цих напрямках зараз нижча, ніж була влітку. Він зазначив, що російські війська мають проблеми з особовим складом і логістикою. Трегубов також розповів про ситуацію на Сумщині та Куп’янському напрямку. За його словами, на Сумщині є випадки, коли російські військові відмовляються йти в атаку, а біля Куп’янська українські сили витісняють окупантів із західного берега.

"Загалом ситуація зараз у нас не найінтенсивніша. Вони вичерпали той потенціал, який накопичили на літо, і новий поки що не зібрали", — зазначив Віктор Трегубов.

Використання газогону

Окремо речник прокоментував інформацію "Хартії" про використання газової труби поблизу Куп’янська. Йдеться про події 27 вересня, коли російські військові, за даними українських захисників, виводили цивільних через Голубівку та завели їх у газогін. Трегубов пояснив, що в Голубівці залишалося близько десяти мирних жителів. Саме цивільними, за його словами, росіяни прикривали свою групу, яка рухалася до Куп’янська.

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"У Голубівці залишалося буквально десяток мирного населення, і саме ним вони скористалися для того, щоб підвести одну зі своїх груп", — сказав Трегубов.

Він додав, що українські військові спостерігали за пересуванням росіян, однак наявність цивільних у групі не давала можливості завдати удару.

"Якби там росіяни йшли без мирного населення, якби це була проста піхотна група, вона була би просто знищена. Саме тому вони використали мирне населення, щоб їм прикритися", — пояснив речник.

Знищення газогону

Трегубов також відповів на запитання, чи можна підірвати газогін, щоб росіяни більше не могли використовувати його для пересування. За його словами, труба вже перебита в кількох місцях, однак повністю знищити її неможливо. Він пояснив, що йдеться про довгу конструкцію, яка простягається на кілометри. Тому знищувати її довелося б фактично по всій довжині.

"Тут історія в тому, що газогін перебитий у кількох місцях. Але це труба. Довга труба. Ви ж розумієте, що не будеш кожен метр класти дрон чи постріл, просто щоб знищити її всю. Тому це технічно неможливо", — зазначив Трегубов.

За його словами, сам маршрут до труби перебуває під українським спостереженням. Саме тому російські військові намагалися використати цивільних як прикриття.

Проблеми з резервами

Трегубов зазначив, що зараз у противника спостерігається певний некомплект особового складу. За словами речника, росіяни поки не почали масову мобілізацію, яку українські військові очікували восени. Навіть у разі її проведення новим військовим знадобиться час на підготовку.

"Якщо брати резерви, резервів у них зараз небагато, і спостерігається певний некомплект. Ми десь на те розраховували до осені. Була підозра, що до осені вони почнуть масову мобілізацію. Поки що не почали", — сказав Трегубов.

Він додав, що підготовка нових військових, зокрема їхнє озброєння, злагодження та тренування, займає щонайменше кілька місяців.

Просування РФ

За словами Трегубова, російські війська продовжують намагатися створити 20-кілометрову зону контролю на українській території. Водночас суттєвих успіхів на Сумщині, за його оцінкою, вони не мають. Він зазначив, що вздовж кордону росіяни намагаються закріпитися в прикордонних населених пунктах. На Південно-Слобожанському напрямку, за словами речника, російська сторона також поширює суперечливі повідомлення про нібито просування.

"В них досі стоїть завдання створити 20-кілометрову зону контролю на території України. Фактично, вздовж усього кордону вони постійно намагаються лізти", — розповів речник.

Ситуація біля Вовчанська

За словами Трегубова, російські військові намагаються позначати свою присутність окремими заходами малих груп, однак це не означає встановлення контролю над територією. Він наголосив, що поява окремого військового чи навіть групи на певній ділянці ще не свідчить про закріплення російських сил.

"Одна група може пробратися потім до Полтави і виткнути прапор не з-під Полтави. Тут якраз із цим проблем немає. Проблема в тому, що це не є закріплення, це не є контроль", — пояснив Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.

Також Новини.LIVE писали, що війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.