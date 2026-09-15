Погода в Харькове 16 сентября: завтра ожидается похолодание

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Свежий и умеренно прохладный дуновение осени сохранится в Харьковской области в середине недели, однако дожди, наконец, уйдут из региона. В среду, 16 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями и довольно порывистым ветром, но без значительных осадков. Синоптики успокаивают жителей: уже через несколько дней в крае воцарится солнечная и по-настоящему теплая погода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В среду, 16 сентября, в Харьковской области ожидается облачность с прояснениями. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С. Днем столбики термометров поднимутся до умеренных +16…+21 °С.

Погода в Харькове

В Харькове 16 сентября ожидается аналогичная сухая, но прохладная погода. Дождей синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +11…+13 °С, а днем воздух прогреется до +19…+21 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной угрозой в области остается неоднородной. По данным синоптиков, на 16 сентября чрезвычайный (пятый) класс сохраняется в Берестине и Лозовой. В то же время в Золочеве и Богодухове наблюдается низкий (второй) уровень угрозы. В Харькове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке и Изюме пожарная опасность пока полностью отсутствует.

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Прогноз на 17–20 сентября

Начиная с четверга в регион уверенно вернётся сухая, солнечная и комфортная погода:

17 сентября: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночная температура составит +7…+12 °С, а днём воздух прогреется до +20…+25 °С.

18 сентября: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Ночью термометры покажут +8…+13 °С, днём — приятные +21…+26 °С.

19 сентября: ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Ночные показатели составят +9…+14 °С, а днем ожидается теплая погода с температурой +21…+26 °С.

20 сентября: сохранится переменная облачность без осадков, ночью местами будет туман. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Ночью будет +10…+15 °С, а днём столбики термометров покажут по-настоящему тёплые +22…+27 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям стоит учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.