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Головна Харків Прохолода тримається на Харківщини: прогноз на завтра

Прохолода тримається на Харківщини: прогноз на завтра

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15 вересня 2026 18:16
Погода у Харкові 16 вересня: завтра буде похолодання
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Свіжий та помірно прохолодний подих осені утримуватиметься на Харківщині в середині тижня, проте дощі нарешті залишать регіон. У середу, 16 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями та досить поривчастим вітром, але без істотних опадів. Синоптики заспокоюють жителів: уже за кілька днів у краї пануватиме сонячна та по-справжньому тепла погода.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 16 вересня, на Харківщині передбачається хмарність з проясненнями. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до помірних +16…+21 °С.

Погода у Харкові

У Харкові 16 вересня очікується аналогічна суха, проте свіжа погода. Дощів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в місті коливатиметься в межах +11…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +19…+21 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною загрозою в області залишається неоднорідною. За даними синоптиків, на 16 вересня надзвичайний (п'ятий) клас утримується у Берестині та Лозовій. Водночас у Золочеві та Богодухові спостерігається низький (другий) рівень загрози. У Харкові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці та Ізюмі пожежна небезпека наразі повністю відсутня.

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Прогноз на 17–20 вересня

Починаючи з четверга, до регіону впевнено повернеться суха, сонячна та комфортна погода: 

  • 17 вересня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +7…+12 °С, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С.
  • 18 вересня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер південної чверті, 5–10 м/с. Вночі термометри покажуть +8…+13 °С, удень — приємні +21…+26 °С. 
  • 19 вересня: передбачається хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі місцями можливий туман. Вітер південної чверті, 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть +9…+14 °С, а вдень очікується тепла погода з температурою +21…+26 °С. 
  • 20 вересня: утримуватиметься мінлива хмарність без опадів, уночі подекуди затягне туманом. Вітер південної чверті, 5–10 м/с. Вночі буде +10…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому теплі +22…+27 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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