Последствия ударов дронов по Харьковской области 5 марта — что известно

Разрушенный жилой дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россия применила дроны по населенным пунктам в Харьковской области. Известно про разрушения гражданских объектов и несколько пострадавших, среди которых есть несовершеннолетняя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Последствия российской атаки дронами по Харьковской области

Первый удар, по данным правоохранителей, произошел 4 марта около 23:00 в селе Новопокровка. Беспилотник попал в грунт вблизи многоквартирного дома. Взрывная волна выбила остекление в жилых домах и повредила девять автомобилей.

Разрушения возле частного дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Новопокровке ранения получили двое мужчин, женщина и 17-летняя девушка. Кроме этого, еще пять человек, а именно один мужчина и четыре женщины, получили острую реакцию на стресс.

Поврежденная машина в результате атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вторая атака, по информации следствия, состоялась 5 марта около 00:30 в селе Каменная Яруга. Там БпЛА ударил по хозяйственной постройке. После удара повреждения получили дома и автомобили.

В Каменной Яруге ранены 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще одна местная жительница, 68-летняя женщина, обратилась из-за острой реакции на стресс.

Всего, по приведенным данным, речь идет о 12 пострадавших в двух населенных пунктах Чугуевщины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о количестве дронов, которое Россия применила против Украины в ночь на 5 марта.

Ранее, 4 марта, Россия применила несколько беспилотников по Харьковской области, есть пострадавшие и значительные разрушения.