Новопокровка і Кам’яна Яруга були під атакою дронів — є поранені

Зруйнований житловий будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 5 березня російські безпілотники атакували населені пункти Чугуївського району Харківської області. Через російську атаку постраждали 12 людей, серед них 17-річна дівчина.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.

Наслідки російської атаки дронами по Харківщині

Перший удар, за даними правоохоронців, стався 4 березня близько 23:00 у селі Новопокровка. Безпілотник влучив у ґрунт поблизу багатоквартирного будинку. Вибухова хвиля вибила скління у житлових будинках і пошкодила дев'ять автомобілів.

Руйнування біля приватного будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Новопокровці поранення отримали двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Окрім цього, ще п'ятеро людей, а саме один чоловік і чотири жінки, зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджена автівка внаслідок атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Друга атака, за інформацією слідства, відбулася 5 березня близько 00:30 у селі Кам'яна Яруга. Там БпЛА вдарив по господарчій будівлі. Після удару пошкоджень зазнали будинки та автомобілі.

У Кам'яній Ярузі поранено 48-річну жінку та 52-річного чоловіка. Ще одна місцева мешканка, 68-річна жінка, звернулася через гостру реакцію на стрес.

Загалом, за наведеними даними, йдеться про 12 постраждалих у двох населених пунктах Чугуївщини.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про кількість дронів, яку Росія застосувала проти України в ніч на 5 березня.

Раніше, 4 березня, Росія застосувала кілька безпілотників по Харківській області, є постраждалі та значні руйнування.