Украинские энергетики. Иллюстративное фото: facebook.com/kharkivoblenergo

В четверг, 19 ноября, в Харьковской области в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. По указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения будут применять с 00:00 до 24:00, а продолжительность отключений будет зависеть от очереди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

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Сообщение "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Графики отключения света в Харьковской области 19 ноября

По информации энергетиков, для подочереди 1.1 электроэнергии не будет с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 22:00. Для подочереди 1.2 отключения запланированы с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 22:00.

Потребители подочереди 2.1 останутся без света с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 16:30. Для подочереди 2.2 предусмотрены те же два периода, а также дополнительное отключение с 20:00 до 22:00.

Для подочередей 3.1 и 3.2 графики одинаковые: электроэнергию будут отключать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00.

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Потребителей подочередей 4.1 и 4.2 будут обесточивать с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00.

Для подочереди 5.1 предусмотрены три периода отключений: с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:30. Подочередь 5.2 будет оставаться без электроэнергии с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:30.

Для подочередей 6.1 и 6.2 будут действовать одинаковые графики: с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30.

Для промышленности и бизнеса в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут применять графики ограничения мощности.

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