Українські енергетики. Фото ілюстративне: facebook.com/kharkivoblenergo

У четвер, 19 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. За вказівкою НЕК "Укренерго" обмеження застосовуватимуть із 00:00 до 24:00, а тривалість знеструмлень залежатиме від черги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Харківобленерго".

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Повідомлення "Харківобленерго". Фото: скриншот

Графіки відключення світла на Харківщині 19 листопада

За інформацією енергетиків, для підчерги 1.1 електроенергії не буде з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 22:00. Для підчерги 1.2 відключення заплановані з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 20:00 до 22:00.

Споживачі підчерги 2.1 залишаться без світла з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 16:30. Для підчерги 2.2 передбачені ті самі два періоди, а також додаткове відключення з 20:00 до 22:00.

Для підчерг 3.1 та 3.2 графіки однакові: електроенергію вимикатимуть із 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00.

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Споживачів підчерг 4.1 та 4.2 знеструмлюватимуть із 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00.

Для підчерги 5.1 передбачені три періоди відключень: із 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:30. Підчерга 5.2 залишатиметься без електроенергії з 09:30 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.

Для підчерг 6.1 та 6.2 діятимуть однакові графіки: з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30.

Для промисловості та бізнесу в Харківській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

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