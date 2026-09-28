Отключение газа в Харьковской области 29 сентября и 2 октября

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковский областной филиал "Газмережи"

В Харьковской области в двух общинах временно ограничат газоснабжение из-за плановых работ. Это коснется жителей отдельных улиц в Песчанке и Старой Николаевке. Подачу газа в населенные пункты начнут в разное время, в зависимости от общины. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".

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Отключение в Песчанке

В Берестинской общине подачу газа приостановят с 09:00 29 сентября. Ограничения коснутся домов на улице Новоселевской в поселке Песчанка. Возобновить газоснабжение планируют с 16:00 того же дня.

Старая Николаевка без газа

В Чугуевской общине газоснабжение будет приостановлено с 09:00 29 сентября в поселке Старая Николаевка. Без газа временно останутся дома на улицах Лесной и Дачной. Восстановить газоснабжение в этих домах планируется с 15:00 2 октября.

Советы жителям

Жителей просят до начала работ перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ необходимо обеспечить доступ работников Харьковского филиала "Газсети" в помещения. В компании отмечают, что у её сотрудников есть документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу.

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Тариф на газ

Отметим, что для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" цена на газ в октябре не изменится. Кубометр стоит 7,96 грн с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, за 10 кубометров газа потребитель заплатит 79,60 грн, за 50 кубометров — 398 грн, а за 100 кубометров — 796 грн. Доставка газа оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн за кубометр в месяц без НДС, или 0,516 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.