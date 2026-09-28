Відключення газу на Харківщині 29 вересня та 2 жовтня

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська обласна філія "Газмережі"

На Харківщині у двох громадах тимчасово обмежать газопостачання через планові роботи. Це стосуватимуться мешканців окремих вулиць у Піщанці та Старій Миколаївці. Газ у населених пунктах мають почати подавати у різний час, залежно від громади. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

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Відключення в Піщанці

У Берестинській громаді розподіл газу призупинять із 09:00 29 вересня. Обмеження діятимуть для будинків на вулиці Новоселівській у селищі Піщанка. Відновити газопостачання планують із 16:00 того ж дня.

Стара Миколаївка без газу

У Чугуївській громаді газопостачання призупинять із 09:00 29 вересня у селищі Стара Миколаївка. Без газу тимчасово залишаться будинки на вулицях Лісній та Дачній. Повернути газ у ці будинки планують із 15:00 2 жовтня.

Поради мешканцям

Мешканців просять до початку робіт перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно забезпечити доступ працівників Харківської філії "Газмережі" до помешкань. У компанії наголошують, що її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії.

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Тариф на газ

Зазначимо, для клієнтів ГК "Нафтогаз України" ціна газу у жовтні не змінюється. Кубометр коштує 7,96 грн з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Отже, за 10 кубометрів газу споживач заплатить 79,60 грн, за 50 кубометрів — 398 грн, а за 100 кубометрів — 796 грн. Доставка газу оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн за кубометр на місяць без ПДВ, або 0,516 грн з ПДВ.

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