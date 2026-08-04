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Главная Харьков В Харьковской области ВСУ проводят успешные наступательные операции

В Харьковской области ВСУ проводят успешные наступательные операции

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 10:01
Контрнаступление ВСУ на Купянском направлении: оценка аналитиков ISW
Украинские военные. Фото: REUTERS/Александр Ратушняк

Украинские военные на Купянском направлении фронта не только сдерживают наступательные попытки российской армии, но и проводят собственные активные контрнаступательные действия. Несмотря на массовые заявления российских источников о продвижении в самом Купянске и его окрестностях, разведчики и аналитики не находят этому никаких фактических подтверждений.

Об этом говорится в отчете исследователей Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Россия лжет о прорыве на Харьковском направлении фронта

В течение 2 и 3 августа на Купянском направлении продолжались интенсивные бои. Известно, что вооруженные формирования РФ пытались продвинуться вперед, в то время как украинские силы отвечали контратаками и развертыванием собственного наступления.

Российские военные блогеры активно распространяют ложную информацию о якобы занятии оккупантами позиций в центре Купянска, к западу и северу от Купянска-Вузлового, а также южнее Радьковки. Они также заявляют об обострении боев за мостовой переход через реку Оскол в Купянске-Вузловом и попытках ВСУ контратаковать с городских окраин. Однако эксперты ISW отмечают, что на данный момент нет никаких видео- или фотодоказательств, подтверждающих реальные изменения линии фронта в пользу РФ.

Как сообщил пресс-секретарь 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» Владимир Дегтярев, украинское командование одновременно ведет две различные по характеру операции в регионе. На северо-восточных подступах к Харькову продолжается оборона, тогда как непосредственно на Купянском направлении ВСУ находятся в наступлении. По его словам, главная цель украинских бойцов — отбросить захватчиков от государственной границы и удержать полный огневой контроль над Купянском и логистическими путями, по которым враг пытается перебрасывать свои резервы.

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В то же время Владимир Дегтярев заверил, что опасаться масштабного прорыва украинских рубежей в Харьковской области не стоит, поскольку российская группировка на этом участке испытывает острый дефицит личного состава. Наибольшую угрозу по-прежнему представляет активное применение противником управляемых авиабомб (КАБ), ведь Силы обороны пока не располагают достаточным объемом средств для уничтожения российской авиации до момента сброса боеприпасов.

Помимо сдерживания и наступательных действий, украинские военные продолжают уничтожать редкую технику противника. По данным военного обозревателя Юрия Бутусова, 3 августа на Купянском направлении была ликвидирована российская колесная самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К». Это лишь второй задокументированный случай уничтожения этой вражеской системы за всё время полномасштабной войны.

Новини.LIVE сообщали, что из-за рекордных потерь личного состава в течение июля и в начале августа российское командование вынуждено непрерывно пополнять свои подразделения на большинстве участков фронта. В связи с этим динамика дальнейших боевых действий в значительной степени будет зависеть от способности Сил обороны Украины эффективно уничтожать вражеские резервы и места их подготовки еще до переброски на передовую.

Параллельно российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий вдоль границы Харьковской и Сумской областей с целью создания так называемой буферной зоны. Хотя признаков подготовки к прямому наступлению на Харьков пока не фиксируется, противник увеличивает количество точек напряжения, действуя с невысокой интенсивностью сразу на нескольких направлениях.

В частности, постоянное давление сохраняется на Волчанском направлении, где российские силы существенно изменили подходы к ведению боя. Россияне свели к минимуму использование бронетехники, сделав основную ставку на массированное применение беспилотных систем. Кроме того, войска РФ активно прибегают к тактике выжженной земли, целенаправленно уничтожая лесные массивы и насаждения для затруднения обороны украинских позиций.

российские войска ВСУ Харьковская область ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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