Контрнаступ ЗСУ на Куп'янському напрямку: оцінка аналітиків ISW

Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Українські військові на Куп'янському напрямку фронту не лише стримують наступальні спроби російської армії, а й проводять власні активні контрнаступальні дії. Попри масові заяви російських джерел про просування в самому Куп'янську та його околицях, розвідники та аналітики не знаходять цьому жодних фактичних підтверджень.

Про це йдеться у звіті дослідників Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Росія бреше про прорив на Харківському напрямку фронту

Упродовж 2 та 3 серпня на Куп'янському напрямку тривали інтенсивні бої. Відомо, що збройні формування РФ намагалися просунутися вперед, тоді як українські сили відповідали контратаками та розгортанням власного наступу.

Російські військові блогери активно поширюють неправдиву інформацію про нібито зайняття окупантами позицій у центрі Куп'янська, на захід та північ від Куп'янська-Вузлового, а також південніше Радьківки. Вони також заявляють про загострення боїв за мостовий перехід через річку Оскіл у Куп'янську-Вузловому та спроби ЗСУ контратакувати з міських околиць. Проте експерти ISW наголошують, що наразі немає жодних відео- чи фотодоказів, які б підтверджували реальні зміни лінії фронту на користь РФ.

Як повідомив речник 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов, українське командування одночасно веде дві різні за характером операції в регіоні. На північно-східних підступах до Харкова триває оборона, тоді як безпосередньо на Куп'янському напрямку ЗСУ перебувають у наступі. За його словами, головна мета українських бійців — це відкинути загарбників від державного кордону та утримати повний вогневий контроль над Куп'янськом і логістичними шляхами, якими ворог намагається перекидати свої резерви.

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Водночас Володимир Дегтярьов запевнив, що побоюватися масштабного прориву українських рубежів на Харківщині не варто, оскільки російське угруповання на цій ділянці відчуває гострий дефіцит особового складу. Найбільшою загрозою залишається активне застосування противником керованих авіабомб (КАБів), адже Сили оборони наразі не мають достатнього обсягу засобів для знищення російської авіації до моменту скиду боєприпасів.

Окрім стримування та наступальних дій, українські військові продовжують нищити рідкісну техніку ворога. За даними військового оглядача Юрія Бутусова, 3 серпня на Куп'янському напрямку було ліквідовано російську колісну самохідну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К". Це лише другий задокументований випадок знищення цієї ворожої системи за весь час повномасштабної війни.

Новини.LIVE висвітлювали, що через рекордні втрати особового складу протягом липня та на початку серпня російське командування змушене безперервно поповнювати свої підрозділи на більшості ділянок фронту. У зв'язку з цим динаміка подальших бойових дій значною мірою залежатиме від здатності Сил оборони України ефективно знищувати ворожі резерви та місця їх підготовки ще до перекидання на передову.

Паралельно російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій вздовж кордону Харківської та Сумської областей з метою створення так званої буферної зони. Хоча ознак підготовки до прямого наступу на Харків наразі не фіксується, ворог збільшує кількість точок напруги, діючи з невисокою інтенсивністю одразу на кількох напрямках.

Зокрема, постійний тиск зберігається на Вовчанському напрямку, де російські сили суттєво змінили підходи до ведення бою. Росіяни мінімізували використання бронетехніки, зробивши основну ставку на масоване застосування безпілотних систем. Крім того, війська РФ активно вдаються до тактики випаленої землі, цілеспрямовано знищуючи лісові масиви та насадження для ускладнення оборони українських позицій.