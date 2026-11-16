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Главная Харьков В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Ua ru
16 ноября 2026 12:08
Аварийные отключения электроэнергии в Харьковской области 16 ноября: причины Харьковоблэнерго
Энергетики возле подстанции. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харьковской области сегодня, 16 ноября, ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме Украины после обстрелов со стороны России. Энергетики вынуждены ограничивать подачу электроэнергии, чтобы избежать масштабных аварий. Жителям области объяснили причины отключений и куда обращаться за помощью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Сообщение «Харьковоблэнерго». Фото: скриншот из Telegram

Аварийные отключения в Харьковской области

По информации Харьковоблэнерго, в области наряду с плановыми отключениями ввели и аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в Объединенной энергетической системе Украины. Россияне продолжают обстреливать энергетические объекты, из-за чего возникают ограничения в электроснабжении.

Графики отключений в Харьковской области

По указанию "Укрэнерго" в Харьковской области в течение суток также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В Харьковоблэнерго обнародовали ориентировочные часы отсутствия света для каждой очереди с учетом времени на переключение.

Часы отключений по очередям:

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  • 1.1: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00.
  • 1.2: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00.
  • 2.1: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–24:00.
  • 2.2: 01:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00.
  • 3.1: 04:30–08:00; 15:00–18:30.
  • 3.2: 04:30–08:00; 15:00–18:30.
  • 4.1: 04:30–08:00; 11:30–18:30.
  • 4.2: 04:30–08:00; 15:00–18:30.
  • 5.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00.
  • 5.2: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00.
  • 6.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00.
  • 6.2: 00:00–01:00; 06:00–11:30; 16:00–22:00.

Узнать, к какой очереди относится дом, можно по списку адресов на сайте Харьковоблэнерго. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности. Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому часы отключений могут корректироваться.

Почему применяются аварийные отключения

В Харьковоблэнерго пояснили, что аварийные отключения применяются, когда в энергосистеме не хватает электроэнергии. Причинами могут быть повреждения инфраструктуры в результате ракетных и дронных атак россиян, недостаточная выработка электроэнергии или рост её потребления. Когда потребителям требуется больше электроэнергии, чем система способна выработать и передать, возникает риск перегрузки. Чтобы предотвратить масштабные аварии, энергетики временно ограничивают электроснабжение. Такие отключения помогают защитить оборудование и сохранить работу энергосистемы.

Куда обращаться, если нет света

В Харьковоблэнерго напомнили, что компания отвечает не за все неисправности электросетей. В зависимости от того, где именно пропал свет, обращаться нужно в разные службы. Если электроэнергии нет в подъезде или во всем многоквартирном доме, следует сообщить об этом управляющему, коммунальному предприятию или ОСМД. За внутридомовые сети отвечают именно они.

Когда свет пропал только в одной квартире или частном доме, а защитные автоматические выключатели исправны, причиной может быть неисправная проводка. В таком случае нужно обратиться к квалифицированному электрику. Если не работают уличные фонари, проблему должны решать коммунальные службы громады. А когда электроэнергии нет сразу в нескольких домах, на всей улице или в квартале, следует обращаться в Харьковоблэнерго. Подробнее о том, кто отвечает за различные участки электросетей, можно узнать на сайте компании.

Новини.LIVE писали, что из-за ударов россиян по энергетике Харьков может остаться без воды и канализации. Мэр Игорь Терехов пояснил, что работа насосных станций зависит от электроснабжения. В городе уже подготовили план действий на случай новых атак. По словам мэра, коммунальщики ранее переходили на резервное питание, чтобы подавать воду жителям.

Также Новини.LIVE рассказывали, как Харьков готовится к зиме в условиях постоянных обстрелов со стороны россиян. В городе устанавливают собственное генерирующее оборудование, модульные котельные и системы накопления энергии. Игорь Терехов подчеркнул, что для работы этих систем нужны подготовленные аварийные бригады. Он также предложил создать штаб для координации помощи между городами в случае новых разрушений.

электроэнергия Харьковская область Новости Харькова свет графики отключений света
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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